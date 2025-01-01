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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
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Душегубы
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Душегубы
16+
Год выпуска
2021
Страна
Россия
Эпизод длится
51 минута
Телеканал
НТВ
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
Рейтинг сериала
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голосов
7.1
IMDb
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Список сезонов сериала «Душегубы»
Сезон 1
10 эпизодов
31 мая 2021 - 4 июня 2021
Сезон 2
TBA
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