«Стоит задуматься»: правы были те, кто говорил, что много смотреть ужастики не так уж безобидно — мнение психиатра

Если бы Танос и Галактус сошлись в одном поединке, вселенная бы содрогнулась: но победит только один

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