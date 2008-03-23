Сериал «Цвет волшебства» является небольшим юмористическим произведением по рассказам Терри Пратчетта. Двацветок посещает странный городок Анк-Морпорк для ознакомления с окружением и для поиска прославленных варваров, бойцов Пупземелья. Герой обладает большим состоянием, о котором даже не подозревает. Вместе со своим гидом по городу Двацветок попадает в забавные ситуации, становится причиной огромного городского пожара и идет в святилище агрессивно настроенного бога. Но и это лишь начало больших приключений и разрушений.