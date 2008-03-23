Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Цвет волшебства
1 постер
Киноафиша Сериалы Цвет волшебства

Цвет волшебства (2008 - 2008)

Terry Pratchett's The Colour of Magic 18+
Год выпуска 2008
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 35 минут
Телеканал Sky1
Продолжительность сериала 3 часа 10 минут

О чем сериал

Сериал «Цвет волшебства» является небольшим юмористическим произведением по рассказам Терри Пратчетта. Двацветок посещает странный городок Анк-Морпорк для ознакомления с окружением и для поиска прославленных варваров, бойцов Пупземелья. Герой обладает большим состоянием, о котором даже не подозревает. Вместе со своим гидом по городу Двацветок попадает в забавные ситуации, становится причиной огромного городского пожара и идет в святилище агрессивно настроенного бога. Но и это лишь начало больших приключений и разрушений.

В ролях
В ролях
Брайан Кокс
Брайан Кокс
Джереми Айронс
Джереми Айронс
Кристофер Ли
Кристофер Ли
Тим Карри
Тим Карри
Шон Эстин
Шон Эстин
Джеймс Космо
Джеймс Космо
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.9 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Цвет волшебства - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2008, 2 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Хикару — это имя или фамилия? Аниме «Лето, когда умер Хикару» дает мрачный ответ
В «Олененке» от Netflix должно было быть 8, а не 7 серий: вот что вырезали из проекта – и не зря
Круче, чем «Монолог фармацевта» или «Поднятие уровня…»: у первой серии этого аниме-хита рейтинг 9,7
Фанаты «Гарри Поттера», ваш выход: сможете вспомнить по фрагменту кадра, какая это часть фильма? (тест)
«Полностью исказили»: у Гоцмана из «Ликвидации» был реальный прототип — и его семья перессорилась из-за персонажа Машкова
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
«Он любит ее, а она — другого»: выросшие на советском кино наверняка угадают 5/5 фильмов СССР по краткому описанию (тест)
«Бурная влюбленность — не вечна»: почему в «Материалистке» Люси выбрала Джона, и будут ли они счастливы — мнение психолога
Роль Быкова в «Интернах» изначально писали совсем под другого актера: да и сам Охлобыстин долго воротил нос от сериала ТНТ
Думаете, в «Великолепном веке» шехзаде жилось не сладко? Тогда взгляните на распорядок реальных наследников — 24 часа в клетке
Да-да, он такой: одна из главных теорий о «Гравити Фолз» подтвердилась 13 лет спустя — спасибо гному, которого стошнило радугой
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше