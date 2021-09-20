Засунул зубочистку в холодильник — и нарадоваться не могу: эффект заметил уже ночью (вся семья сказала «спасибо»)

«Обои – это скучно и неинтересно»: от камня до дерева – 7 уникальных альтернатив, которые вскоре заменят их навсегда

Кабачковые оладьи мукой не забиваю: повторил рецепт Ларисы Рубальской — получились пышные и не водянистые

Жуткий «косяк» Тихонова в «17 мгновениях» зрители не замечали 38 лет – режиссер о ляпе проболталась перед смертью: «Я была ошарашена»

Лягушки, ведьмы и… вампиры-геймеры: есть всего 3 «клона» «Гравити Фолз», за которые не стыдно (№3 — русский и уморительно смешной)

Он, она, столик в кафе, вино и… сложный тест: вспомните 5 знаменитых советских фильмов по кадру со свидания?

2,5 миллиарда часов на всех: эти 5 сериалов Netflix зрители чаще всего смотрят в 2026-м — «Очень странные дела» даже не в топ-3

«Пилигрим» снова готов собрать 14 000 000 зрителей у экранов: в новом сезоне герой Васильева станет главным подозреваемым

«Хранители» + «Настоящий детектив»: после позорной «Супергерл» DC спасает мини-сериал на 8 серий – в Marvel подобного не сняли до сих пор

Мрачный детектив с Пореченковым и Жарковым 2 года лежал на полке: НТВ переснял испанский шедевр и «вышло не хуже оригинала»