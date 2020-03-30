«Все умрут. И точка»: собрали 10 самых невероятных фанатских теорий о 5 сезоне «Очень странных дел», которые сводят с ума

«Безусловно, он довольно силен»: Джеймс Ганн назвал имя героя, способного одолеть самого Супермена

Будете удивлены: 5 главных отличий книги Толкина на 300 страниц от фильмов Джексона на 9 часов

Звезду «Дома дракона» теперь можно увидеть в новой криминальной драме от HBO — и там его персонаж куда привлекательнее

«Игра в кальмара: Америка» обязана исправить ключевую ошибку оригинальной дорамы: и поможет ей в этом лучший триллер 2025 года

Режиссер «Орудий» взялся за культовую игру Resident Evil: сюжет фильма сломает все шаблоны — и каст почти сформирован

Думаете, в конце «Прибытия» пришельцы просто испарились? На самом деле они провернули трюк покруче — людям не понять

Балабанов старался, но идеально не вышло: квест на внимательность — проверьте, сколько ляпов в «Брате» вы не замечали раньше

Если понравилась «Трасса» и «Хрустальный»: новый детектив с Акиньшиной похож сразу на два хита Маловичко

Загадка без ответа: эти 5 свежих фэнтези-сериалов закрыли слишком рано — но они прекрасны даже без адекватного финала