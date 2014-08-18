Баба Нина — потомственная ясновидящая, еще ее прабабки занимались исцелением и врачеванием. Она продолжает дело своей семьи и помогает заблудшим душам обрести покой, уладить семейные и любовные неурядицы, найти причину денежных трудностей или даже снять порчу. Несмотря на то что Нина еще в детстве потеряла зрение, пожилая женщина видит людей насквозь. Слепая живет со своей внучкой Аней в деревенской глуши, ведет хозяйство и в целом ничем не отличается от своих соседей. Однако каждый день на крыльце ее дома собирается очередь из просителей. Баба Нина готова помочь каждому, если видит, что человек действительно нуждается в ней. Любой может прийти к знаменитой провидице и получить ценный совет.