Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Приключения аргонавтов" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер телешоу Слепая
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Слепая

Слепая (2014 - …)

Слепая 12+
Год выпуска 2014
Страна Россия
Всего сезонов 13 сезонов
Эпизод длится 25 минут
Телеканал ТВ-3
Продолжительность телешоу 502 часа 55 минут
О чем телешоу

Баба Нина — потомственная ясновидящая, еще ее прабабки занимались исцелением и врачеванием. Она продолжает дело своей семьи и помогает заблудшим душам обрести покой, уладить семейные и любовные неурядицы, найти причину денежных трудностей или даже снять порчу. Несмотря на то что Нина еще в детстве потеряла зрение, пожилая женщина видит людей насквозь. Слепая живет со своей внучкой Аней в деревенской глуши, ведет хозяйство и в целом ничем не отличается от своих соседей. Однако каждый день на крыльце ее дома собирается очередь из просителей. Баба Нина готова помочь каждому, если видит, что человек действительно нуждается в ней. Любой может прийти к знаменитой провидице и получить ценный совет.

В ролях
В ролях
Алла Музалева
Алла Музалева
Анастасия Чепелюк
Анастасия Чепелюк
Александра Артемьева
Ирина Кравченко
Елена Степанян
Константин Щербо
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Слепая - Сезон 1 Сезон 1
2014, 40 эпизодов
Слепая - Сезон 2 Сезон 2
2014, 30 эпизодов
Слепая - Сезон 3 Сезон 3
2014, 110 эпизодов
Слепая - Сезон 4 Сезон 4
2016, 74 эпизода
Слепая - Сезон 5 Сезон 5
2016, 114 эпизодов
Слепая - Сезон 6 Сезон 6
2017, 63 эпизода
Слепая - Сезон 7 Сезон 7
2017, 66 эпизодов
Слепая - Сезон 8 Сезон 8
2018, 151 эпизод
Слепая - Сезон 9 Сезон 9
2019, 172 эпизода
Слепая - Сезон 10 Сезон 10
2020, 103 эпизода
Слепая - Сезон 11 Сезон 11
2021, 43 эпизода
Слепая - Сезон 12 Сезон 12
2022, 113 эпизодов
Слепая - Сезон 13 Сезон 13
2022, 128 эпизодов
Кадры из телешоу
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Приложение киноафиши