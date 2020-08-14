В 4 сезоне 1 серии сериала «3%» Андре зовет представителей дипломатической миссии из Шелл с дружественным визитом в Оффшор. Она хочет, чтобы те попросили выпустить на свободу Марселу и других людей, которые по-прежнему находятся в заключении.
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