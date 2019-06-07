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3% 2016 - 2020 1 серия 3 сезон

7.2 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «3%»
Глава 01. Песок
Сезон 3 / Серия 1 7 июня 2019
Глава 02. Скальпель
Сезон 3 / Серия 2 7 июня 2019
Глава 03. Лекарство
Сезон 3 / Серия 3 7 июня 2019
Глава 04. Утка
Сезон 3 / Серия 4 7 июня 2019
Глава 05. Рычаг
Сезон 3 / Серия 5 7 июня 2019
Глава 06. Люк
Сезон 3 / Серия 6 7 июня 2019
Глава 07. Дрон
Сезон 3 / Серия 7 7 июня 2019
Глава 08. Волна
Сезон 3 / Серия 8 7 июня 2019
О чем серия

В 3 сезоне 1 серии сериала «3%» Мишель добивается успеха в создании Шелл. Это может стать альтернативой Оффшору и Материку. Когда она впервые включает питание, в других местах происходят изменения. Отец Фернандо предупреждает горожан об опасности.

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