Портландия 2011 - 2018 2 сезон
Portlandia
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
6 января 2012
Год выпуска
2012
Количество серий
10
Продолжительность сезона
3 часа 50 минут
Рейтинг сериала
7.6
Оцените
20
голосов
7.8
IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Портландия»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Миксолог
Mixology
Сезон 2
Серия 1
6 января 2012
Одна мурная серия
One Moore Episode
Сезон 2
Серия 2
13 января 2012
Крутая свадьба
Cool Wedding
Сезон 2
Серия 3
20 января 2012
Гровер
Grover
Сезон 2
Серия 4
27 января 2012
Полиция меняет имидж
Cops Redesign
Сезон 2
Серия 5
3 февраля 2012
Кошачья дрема
Cat Nap
Сезон 2
Серия 6
10 февраля 2012
Мотоцикл
Motorcycle
Сезон 2
Серия 7
17 февраля 2012
Десятилетний юбилей феминистского книжного магазина
Feminist Bookstore's 10th Anniversary
Сезон 2
Серия 8
24 февраля 2012
Нет Олимпиаде!
No Olympics
Сезон 2
Серия 9
2 марта 2012
Новая закусочная
Brunch Village
Сезон 2
Серия 10
9 марта 2012
