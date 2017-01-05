Портландия 2011 - 2018 7 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Места съёмок
Portlandia
Оригинальное название
Season 7
Название
Сезон 7
Премьера сезона
5 января 2017
Год выпуска
2017
Количество серий
10
Продолжительность сезона
3 часа 50 минут
Рейтинг сериала
7.6
Оцените
20
голосов
7.8
IMDb
Список серий 7-го сезона сериала «Портландия»
Сказочники
The Storytellers
Сезон 7
Серия 1
5 января 2017
Кэрри встречается с красавчиком
Carrie Dates a Hunk
Сезон 7
Серия 2
12 января 2017
Компания сотовых телефонов Фреда
Fred's Cell Phone Company
Сезон 7
Серия 3
19 января 2017
Тревога разлуки
Separation Anxiety
Сезон 7
Серия 4
26 января 2017
Любовь
Amore
Сезон 7
Серия 5
2 февраля 2017
Замена друга
Friend Replacement
Сезон 7
Серия 6
9 февраля 2017
Портленд отделяется
Portland Secedes
Сезон 7
Серия 7
16 февраля 2017
Муравьи
Ants
Сезон 7
Серия 8
23 февраля 2017
Рейтинг пассажиров
Passenger Rating
Сезон 7
Серия 9
2 марта 2017
Непонятные чудеса
Misunderstood Miracles
Сезон 7
Серия 10
9 марта 2017
