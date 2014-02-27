Портландия 2011 - 2018 4 сезон

Portlandia
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 27 февраля 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 10
Продолжительность сезона 3 часа 50 минут

Рейтинг сериала

7.6
Оцените 20 голосов
7.8 IMDb

Список серий 4-го сезона сериала «Портландия»

Общий счёт Sharing Finances
Сезон 4 Серия 1
27 февраля 2014
Экотеррористы Ecoterrorists
Сезон 4 Серия 2
6 марта 2014
Сельдерей Celery Guy
Сезон 4 Серия 3
13 марта 2014
Король вытяжки Pull-Out King
Сезон 4 Серия 4
20 марта 2014
Спайк на тачке Spyke Drives
Сезон 4 Серия 5
27 марта 2014
Багамские рыцари Bahama Knights
Сезон 4 Серия 6
3 апреля 2014
Первопроходцы Trail Blazers
Сезон 4 Серия 7
10 апреля 2014
Употребление наркотиков в конце жизни Late in Life Drug Use
Сезон 4 Серия 8
17 апреля 2014
3D-принтер 3D Printer
Сезон 4 Серия 9
24 апреля 2014
Уход Getting Away
Сезон 4 Серия 10
1 мая 2014
