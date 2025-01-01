Меню
Портландия, список сезонов
Portlandia
Год выпуска
2011
Страна
США
Эпизод длится
23 минуты
Телеканал
IFC
Рейтинг сериала
7.1
Оцените
10
голосов
7.8
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Портландия»
Сезон 1 / Season 1
6 эпизодов
21 января 2011 - 25 февраля 2011
Сезон 2 / Season 2
10 эпизодов
6 января 2012 - 9 марта 2012
Сезон 3 / Season 3
11 эпизодов
14 декабря 2012 - 1 марта 2013
Сезон 4 / Season 4
10 эпизодов
27 февраля 2014 - 1 мая 2014
Сезон 5 / Season 5
10 эпизодов
8 января 2015 - 12 марта 2015
Сезон 6 / Season 6
10 эпизодов
21 января 2016 - 24 марта 2016
Сезон 7 / Season 7
10 эпизодов
5 января 2017 - 9 марта 2017
Сезон 8 / Season 8
10 эпизодов
18 января 2018 - 22 марта 2018
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667