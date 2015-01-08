Портландия 2011 - 2018 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Портландия
Portlandia
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 8 января 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 10
Продолжительность сезона 3 часа 50 минут

Рейтинг сериала

7.6
Оцените 20 голосов
7.8 IMDb

Список серий 5-го сезона сериала «Портландия»

История Тони и Кэндис The Story of Toni and Candace
Сезон 5 Серия 1
8 января 2015
Невеста The Fiancée
Сезон 5 Серия 2
15 января 2015
Здравоохранение Healthcare
Сезон 5 Серия 3
22 января 2015
Морской мир Seaworld
Сезон 5 Серия 4
29 января 2015
4 июля 4th of July
Сезон 5 Серия 5
5 февраля 2015
Мода Fashion
Сезон 5 Серия 6
12 февраля 2015
Даг становится феминисткой Doug Becomes a Feminist
Сезон 5 Серия 7
19 февраля 2015
Дом на продажу House for Sale
Сезон 5 Серия 8
26 февраля 2015
Можете звать меня Эл You Can Call Me Al
Сезон 5 Серия 9
5 марта 2015
Мертвые домашние животные Dead Pets
Сезон 5 Серия 10
12 марта 2015
