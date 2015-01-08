Портландия 2011 - 2018 5 сезон
Portlandia
Оригинальное название
Season 5
Название
Сезон 5
Премьера сезона
8 января 2015
Год выпуска
2015
Количество серий
10
Продолжительность сезона
3 часа 50 минут
Рейтинг сериала
7.6
Оцените
20
голосов
7.8
IMDb
Список серий 5-го сезона сериала «Портландия»
История Тони и Кэндис
The Story of Toni and Candace
Сезон 5
Серия 1
8 января 2015
Невеста
The Fiancée
Сезон 5
Серия 2
15 января 2015
Здравоохранение
Healthcare
Сезон 5
Серия 3
22 января 2015
Морской мир
Seaworld
Сезон 5
Серия 4
29 января 2015
4 июля
4th of July
Сезон 5
Серия 5
5 февраля 2015
Мода
Fashion
Сезон 5
Серия 6
12 февраля 2015
Даг становится феминисткой
Doug Becomes a Feminist
Сезон 5
Серия 7
19 февраля 2015
Дом на продажу
House for Sale
Сезон 5
Серия 8
26 февраля 2015
Можете звать меня Эл
You Can Call Me Al
Сезон 5
Серия 9
5 марта 2015
Мертвые домашние животные
Dead Pets
Сезон 5
Серия 10
12 марта 2015
