Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Портландия 2011 - 2018 6 сезон

Постер к 6-му сезону сериала Портландия
Киноафиша Сериалы Портландия Сезоны Сезон 6
Portlandia
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 21 января 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 10
Продолжительность сезона 3 часа 50 минут

Рейтинг сериала

7.6
Оцените 20 голосов
7.8 IMDb

Список серий 6-го сезона сериала «Портландия»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Пикафон Pickathon
Сезон 6 Серия 1
21 января 2016
Уйти в серый Going Gray
Сезон 6 Серия 2
28 января 2016
Швиль Shville
Сезон 6 Серия 3
4 февраля 2016
Странный пляж Weirdo Beach
Сезон 6 Серия 4
11 февраля 2016
Расставание Breaking Up
Сезон 6 Серия 5
18 февраля 2016
ТАДА TADA
Сезон 6 Серия 6
25 февраля 2016
Скорая семейная помощь Family Emergency
Сезон 6 Серия 7
3 марта 2016
Первый феминистский город First Feminist City
Сезон 6 Серия 8
10 марта 2016
Лэнс - умница Lance is Smart
Сезон 6 Серия 9
17 марта 2016
Лапшичный монстр Noodle Monster
Сезон 6 Серия 10
24 марта 2016
График выхода всех сериалов
Советский хлеб за 13 копеек был стократ вкуснее современного, и секрет – не в рецептуре: сейчас такой даже за 1000 р не купить
Узнала от стюардессы о шифрах, которыми они общаются между собой, — услышите эти три буквы, значит на борту случилась беда
Один цвет на всю страну: зачем в СССР массово красили полы в коричневый – «мода» взялась неспроста
Пересматриваете «Красотку» и мечтаете о принце? В свадебном агентстве выдали, фанаты каких фильмов реально выходят замуж
17 «Оскаров», рейтинг 8,6, миллиарды просмотров и статус легенды: Джексон признался, каким фильмом он вдохновлялся перед созданием «Властелина колец»
«Шрек 5» еще не вышел, а DreamWorks уже клепает шестого — пошли по стопам «Трех богатырей»: зато мы можем снова увидеть Фаркуада
На аниме-«Оскаре» выбрали самого очаровательного персонажа, которого хочется защитить любой ценой: победила смесь «Бондианы» и «Людей-Икс»
Узнал, как Джексона раскритиковали в лицо за «Хоббита» — подписываюсь под каждым словом: обожаю пересматривать, но ошибки игнорировать невозможно
Еще хуже Чебурашки? Философ Дугин камня на камне не оставил от культового «Ну, погоди!»: «Один дурачок большой, другой – дурачок маленький»
«Карты, деньги, два джентльмена»: в кинозалах битком на новинке Ричи — боевик с Кавиллом побил сборы военных драм
Включила этот фильм только ради Зендеи — а теперь советую его всем: отправился в личный топ лучших с оценкой 8,5 из 10
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше