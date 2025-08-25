Меню
Сижу я в неволе, в темнице сырой — не про османских наложниц: вот как описывала гарем из «Великолепного» английская путешественница
Только реальные факты, а не домыслы.
2 комментария
25 августа 2025 20:32
Отец шехзаде, убийца сына Кесем, евнух: Сюмбюль-ага из «Великолепного века» также был философом (7 глубоких цитат)
Наполовину выдуманный, наполовину реальный персонаж.
1 комментарий
14 августа 2025 11:50
Сломали кости, порвали лицо: о самых кошмарных подробностях смерти Кесем создатели сериала «забыли» — турдизи превратилось бы в хоррор
Участи султанши не пожелаешь даже врагу.
Написать
23 июля 2025 11:21
«Хюррем бы такое не вывезла»: у Мустафы был шанс избежать казни и стать султаном — нейросеть исправила главную ошибку шехзаде
Жаль только, что история не терпит сослагательного наклонения.
Написать
20 мая 2025 19:34
Пережила 6 падишахов и воевала со своим же внуком: реальная история Сафие-султан из «Империи Кесем» достойна отдельного сериала
И это была бы драма уровня «Игры престолов», даже не сомневайтесь. Только без драконов, пожалуй. Хотя…
Написать
17 апреля 2025 16:11
Как «Игра престолов», но без ходоков и драконов: «Империя Кёсем» во многом превосходит «Великолепный век»
У проекта нашлась небольшая, но преданная армия поклонников.
1 комментарий
12 апреля 2025 20:32
Лишь один султанский запрет Хюррем и Кесем нарушали в жизни и «Великолепном веке»: речь не о хальвете
На проделки хасеки и валиде закрывали глаза.
Написать
26 февраля 2025 15:42
По османским меркам достаточно зрелая: сколько лет было Кёсем, когда она попала в гарем
Реальная история одной из самых могущественных женщин империи.
Написать
19 февраля 2025 17:09
Как умер султан Мурад в «Империи Кесем»: ни капли крови, но драматично до боли
Врагу такой участи не пожелаешь. Как и его матери.
Написать
18 февраля 2025 07:29
«Империя Кесем» не продолжение «Великолепного века»: 4 причины, которые указывают на это
Хотя проекты и существую в одной киновселенной.
Написать
12 декабря 2024 20:03
Почему консерватор Афифе переметнулась на сторону бунтарки Хюррем: роль сыграла одна фраза
В сериале на этом моменте акцент не сделали, а зря.
Написать
1 декабря 2024 14:13
Казненный Ибрагим-паша оставил после себя двоих наследников: как сложилась судьба мальчиков
В турецком шоу этого не показали.
1 комментарий
22 ноября 2024 12:19
Этого в «Великолепном веке» не показали: как наложницы избавлялись от волос на теле
Страдания Хюррем поклонникам на глаза так и не попались.
Написать
16 ноября 2024 10:52
В жизни за такое бы разорвали: этого эпизода «Империи Кесем» не могло произойти в реальности
Главной героине очень повезло, что она унесла ноги живой.
Написать
3 ноября 2024 14:44
Выдуманная смерть и султанша, которой не было: «Империя Кесем» попала в ловушку «Великолепного века»
У двух турдизи одни и те же сценаристы, и это многое объясняет.
Написать
3 ноября 2024 12:19
Россиянам особенно тяжело смотреть: в чем «Империя Кесем» проигрывает «Великолепному веку»
Повод поплакать дают не только происходящее на экране, но и технические проблемы спин-оффа.
1 комментарий
31 октября 2024 10:20
Была могущественнее Хюррем и других: единственная султанша, заткнувшая за пояс даже правителя
Ей не было равных ни до, ни после.
Написать
27 августа 2024 11:15
Это не ошибка переводчиков: почему Сафие-султан говорит о себе «мы»
Героиня намеренно использовала такое местоимение.
Написать
25 августа 2024 19:15
