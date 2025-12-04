«Посмотрела серию – захотела переехать»: даже на Западе признали, что этот российский сериал круче «Великолепного века»

Меню
4 декабря 2025 16:40
Каст пестрит знакомыми лицами: от Романа Мадянова до Дарьи Екамасовой.

Если вам кажется, что исторический сериал обязательно должен быть глянцевым, динамичным и слегка поверхностным, как все тот же «Великолепный век», то «Раскол» (2011) разрушит этот стереотип. Без погонь, без спецэффектов, без героев с безупречными прическами – но с такой глубиной, что оторваться невозможно.

На IMDb у «Великолепного века» – 7.0, а у «Раскола» – 7.9. На «Кинопоиске» рейтинг еще выше – 8.1. Но цифры тут не главное. Главное – то, как этот сериал говорит о сложных вещах: просто, честно и без назидания.

О чем речь?

Середина XVII века. Патриарх Никон решает привести русские церковные обряды в соответствие с греческими. Для одних это путь к единению с православным миром, для других – предательство веры предков.

В центре конфликта – протопоп Аввакум, готовый идти до конца за свои убеждения, и царь Алексей Михайлович, пытающийся удержать баланс между верой и государством.

«Раскол» – история раскола церкви и людей, для которых вера – не ритуал, а способ жить. И умирать.

Как это работает?

Во‑первых, здесь нет шаблонных «хороших» и «плохих». Никон – не злодей, а человек, убежденный в своей правоте. Аввакум – не святой, а упрямый, порой жесткий, но искренний.

Царь Алексей Михайлович – не тиран и не мученик, а правитель, раздираемый сомнениями. Сериал показывает: у каждой стороны своя правда, и трагедия в том, что эта правда разъединяет.

Во‑вторых, поражает язык. Диалоги – ювелирная работа сценаристов. Речь царя, священников, простых людей – у каждого свой ритм, своя интонация. Нет современного жаргона, но и архаика не давит. Слова звучат весомо, каждое на своем месте.

В‑третьих, визуал, куда же без него. Костюмы, декорации, свет – все работает на атмосферу.

Монастыри, избы, палаты выглядят так, что хочется бросить все и поехать в деревню. Или музей. При этом нет избыточной «красивости»: камера показывает и грязь, и нищету, и аскезу. А музыка – живые древнерусские напевы – трогает за душу.

И самое важное: сериал не агитирует. Он не встает на сторону старообрядцев или никониан. Он задает вопросы.

Где грань между верностью традиции и догматизмом? Можно ли менять обряды, не теряя сути? Зрители в отзывах отмечают:

«Фильм не является религиозной агиткой, а скорее наоборот, добавляет вопросов».

Что еще говорят зрители

«Первые кадры этого фильма я глядел без особой надежды… Но случилось чудо!»

«Посмотрела одну серию и захотелось переехать из мегаполиса куда-нибудь... туда!»

«Такие работы – редкость у нас в кино. Бережное отношение к историческому материалу уже не встретишь»

«Это поэма о русской красоте – настолько красиво все снято: и люди, и архитектура, и пейзажи».

Антагонист «Великолепного века»?

«Великолепный век» завораживает роскошью, драматизмом и яркими персонажами. Это история о власти, любви и интригах в Османской империи – зрелищная, эмоциональная, местами почти сказочная.

«Раскол» идет другим путем. Здесь нет блеска дворцов, но есть глубина характеров. Нет ключевых романтических линий, но есть напряженный диалог идей. Это не сериал о том, как красиво жить, а о том, за что стоит умереть.

Если «Великолепный век» – это эпическая фреска с яркими красками, то «Раскол» – строгий, но мощный черно‑белый рисунок, где каждый штрих имеет значение.

Почему стоит дать шанс?

Потому что «Раскол» умудряется и развлекать, и заставлять думать. Потому что он не упрощает историю до «черного и белого», а показывает ее во всей сложности. Потому что в нем есть то, чего часто не хватает современным сериалам: уважение к зрителю, глубина и правда.

«Раскол» – редкий случай, когда прошлое говорит с нами на языке, который понятен сегодня.

Ранее мы писали: «Была неправа, каюсь»: россиянка годами плевалась от турдизи, но посмотрела эту драму и резко переобулась (и речь не про «Великолепный век»)

Фото: Кадры из сериалов «Великолепный век», «Раскол»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
