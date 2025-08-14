Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Отец шехзаде, убийца сына Кесем, евнух: Сюмбюль-ага из «Великолепного века» также был философом (7 глубоких цитат)

Отец шехзаде, убийца сына Кесем, евнух: Сюмбюль-ага из «Великолепного века» также был философом (7 глубоких цитат)

14 августа 2025 11:50
Отец шехзаде, убийца сына Кесем, евнух: Сюмбюль-ага из «Великолепного века» также был философом (7 глубоких цитат)

Наполовину выдуманный, наполовину реальный персонаж.

Сюмбюль-ага, главный евнух в «Великолепном веке», в сериале предстаёт как добродушный шутник и дипломат, умеющий лавировать в мире интриг гарема. Но за его экранным образом скрывается реальная биография, в которой хватало запретных романов, смертельных интриг и политических манёвров.

Историки утверждают: его настоящее имя неизвестно. В 11 лет мальчика похитили работорговцы, сделали евнухом и продали в гарем Османской империи.

Операцию провели не полностью — способность к зачатию у него сохранилась. Служба в гареме Старого дворца при султане Ахмеде стала для него стартом карьеры. К 30 годам он занял пост главного евнуха — должность, дававшую власть и доступ к самым закрытым тайнам династии.

Именно тогда он влюбился в одну из новых наложниц — Махфируз. Её предназначали самому султану, но в дни, когда девушка не попадала на хальвет, Сюмбюль тайком встречался с ней в тёмных коридорах гарема.

Роман закончился скандалом: Махфируз родила смуглого ребёнка. Чтобы избежать расправы, она убедила султана, что тёмная кожа — наследие предков. Так появился шехзаде Осман, официально — сын султана, а фактически — ребёнок евнуха.

Когда Осман взошёл на трон, Сюмбюль стал его невидимым советником. Он настоял на устранении брата — наследника Кесем, чтобы защитить сына и укрепить его власть. Но Кесем, известная своей холодной решимостью, сумела отомстить: она раздобыла письма Сюмбюля к Махфируз, что стало прямым доказательством запрещённой связи.

Евнуха казнили, судьба Османа оказалась трагичной, а сам скандал замалчивался веками. Лишь спустя столетия историки подняли архивы, обнажив историю, в которой любовь и страсть одного из самых влиятельных людей гарема едва не стоили Османской империи трона.

Сериальный Сюмбуюль был более прозорливым и дальновидным, почти философом своего времени, огромное количество часов посвятивший саморазвитию. Мы вспомнили семь его цитат, которые показывают глубину характера Сюмбюля, являющегося и исторической личностью, и плодом выдумки сценаристов одновременно.

Ибрагима на самом деле сгубила вовсе не Хюррем: «Великолепный век» наплевал на главный конфликт реальных Паргалы и Сулеймана.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Османские лекари видели симптом, но не причину: загадочную смерть Хюррем попытались объяснить врачи — и малярия тут ни при чем Османские лекари видели симптом, но не причину: загадочную смерть Хюррем попытались объяснить врачи — и малярия тут ни при чем Читать дальше 15 августа 2025
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день Читать дальше 14 августа 2025
«Великолепный век» почти умолчал об этом: реальная свадьба Хюррем вошла в историю — на ушах стоял весь город «Великолепный век» почти умолчал об этом: реальная свадьба Хюррем вошла в историю — на ушах стоял весь город Читать дальше 14 августа 2025
Ибрагима на самом деле сгубила вовсе не Хюррем: «Великолепный век» наплевал на главный конфликт реальных Паргалы и Сулеймана Ибрагима на самом деле сгубила вовсе не Хюррем: «Великолепный век» наплевал на главный конфликт реальных Паргалы и Сулеймана Читать дальше 13 августа 2025
Больше всего на свете Сулейман любил вовсе не Хюррем: Роксолана, в ответ на признание султана, лишь рассмеялась Больше всего на свете Сулейман любил вовсе не Хюррем: Роксолана, в ответ на признание султана, лишь рассмеялась Читать дальше 13 августа 2025
Думали проходняк, а это хит: звезда «Постучись в мою дверь» снялся в новом турдизи — здесь и Шах-султан из «Великолепного века» Думали проходняк, а это хит: звезда «Постучись в мою дверь» снялся в новом турдизи — здесь и Шах-султан из «Великолепного века» Читать дальше 13 августа 2025
«Запретное, священное»: у реального Сулеймана было целых 3 гарема, из них женский лишь один — в другом держали юных мальчиков «Запретное, священное»: у реального Сулеймана было целых 3 гарема, из них женский лишь один — в другом держали юных мальчиков Читать дальше 12 августа 2025
Хюррем бы не вывезла раз на раз: одну из главных красоток «Великолепного века» в сериале «слили» из-за дичи в сценарии Хюррем бы не вывезла раз на раз: одну из главных красоток «Великолепного века» в сериале «слили» из-за дичи в сценарии Читать дальше 12 августа 2025
Пройдут только те, кто цитирует фильм без запинки: сложный тест на знание «Любовь и голуби» Пройдут только те, кто цитирует фильм без запинки: сложный тест на знание «Любовь и голуби» Читать дальше 12 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше