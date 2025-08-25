Сижу я в неволе, в темнице сырой — не про османских наложниц: вот как описывала гарем из «Великолепного» английская путешественница

Английские путешественники XVIII века оставили уникальные свидетельства о том, как на самом деле жили женщины в Османской империи, и разрушили привычные западные мифы о гаремах и «угнетении Востока».

Одним из самых ценных источников стали «Турецкие письма» леди Мэри Уортли Монтегю — жены британского посла в Стамбуле в 1716 году. Ее наблюдения перевернули представления Европы о мусульманских женщинах, их правах и свободах. Подробнее об этих письмах в беседе с «Киноафишей» рассказала Наталья, автор YouTube-канала «История. Интересно!».

Леди Мэри описывала гаремы вовсе не как темницы, где несчастные наложницы томятся в ожидании прихоти султана, а как пространства личной свободы и роскоши. В отличие от европейских дам, турчанки имели право управлять собственными финансами без опеки мужчин — факт, который Монтегю называла поразительным для того времени.

Да, ислам позволял мужчине иметь до четырёх жён, но на практике знатные османки почти всегда отстаивали моногамию: ни одна уважающая себя женщина не согласилась бы терпеть соперницу в семье. Более того, даже сам гарем в европейском понимании существовал только при дворе султана — в обычных семьях многожёнство было скорее исключением, чем правилом.

В своих письмах леди Мэри разрушала и другие стереотипы. Например, она рассказывала, как однажды турчанки в бане приняли её корсет за орудие мужской тирании и пытались «спасти» её от мнимых оков, пока не узнали, что англичанки носят его добровольно — от служанок до королевы.

Монтегю также отмечала, что многие турчанки были образованными, изящными, свободными в манерах и не уступали европейским женщинам в культуре и интеллекте.

Особое место в её записях занимают истории женщин-поэтесс и философов Османской империи. В отличие от викторианской Англии, где женщинам приходилось писать под мужскими псевдонимами, в Стамбуле их труды издавались под собственными именами.

Поэтесса Михри-Хатун, прозванная «османской Сапфо», заявляла: «Одна светлым разумом женщина лучше тысяч мужчин неразумных». Зейнеп-Хатун, чьи стихи ценил султан Фатих Мехмет, ушла от мужа, который из ревности запрещал ей писать и даже красиво одеваться.

Лейла, другая знаменитая поэтесса, рассталась с мужем всего через неделю после свадьбы, услышав его критику в адрес её стихов. Эти истории рисуют совершенно иную картину Востока — далёкую от мифа об угнетённых наложницах и закрытых гаремах.

За высокой стеной дворцов скрывался мир женщин, которые боролись за своё творчество, свободу и право голоса. Именно из таких деталей можно было бы снять уникальный турецкий сериал о поэтессах, философах и настоящей жизни женщин Османской империи.

«Валико, восемь вопросов было — один куда делся?»: сложный тест по культовой комедии «Мимино» — от перевода названия до клички собаки.