Сломали кости, порвали лицо: о самых кошмарных подробностях смерти Кесем создатели сериала «забыли» — турдизи превратилось бы в хоррор

Финал «Великолепного века. Империя Кесем» показался вам жестоким? Поверьте, сериал еще смягчил реальность. Задушенная слугами, преданная невесткой, «ободранная» наложницами — да, все это было. Но создатели умолчали об одном: в ту ночь гарем стал ареной публичной пытки. И никто не собирался сохранять ни достоинство, ни лицо бывшей владычицы Османской империи.

Заговор, которому не суждено было сработать

Согласно хроникам, Кесем готовила государственный переворот. Она хотела свергнуть собственного внука, султана Мехмеда IV, и посадить на трон его младшего брата — семилетнего шехзаде Сулеймана. Себя, конечно, снова видела регентшей. План был продуман: военные из оджака должны были войти во дворец через заранее оставленные незапертыми ворота, устранить Турхан-султан и ее сторонников, а потом — отравить Мехмеда.

Но кто-то ее сдал. По одной версии — преданная служанка Мелике Хатун. Турхан, узнав о заговоре, не растерялась: собрала во дворце отряд из евнухов, хасодалы (личной султанской прислуги) и стражи, вооружила их всем, что было — от топоров до кухонных ножей. Пока Кесем ждала помощи, ее уже окружили.

Крики под окнами и бегство в никуда

Кесем услышала шум и крики: «Где Валиде? Привести Валиде!» Она подумала, что это пришли янычары — свои. Но поняла все, когда услышала выстрелы и увидела трупы охраны. Ее люди были мертвы. Она бросилась в укрытие — тайную комнату между этажами, ниханхане. Там она уже спасалась от заговоров раньше. Но не в этот раз.

Ворвавшиеся знали, где искать. Ее нашли быстро. Выволокли из укрытия за волосы. И дальше началось то, что сценаристы показывать не рискнули.

Настоящая пытка

Кесем валили на пол, били по голове и телу. Драгоценности срывали «с мясом», пальцы ломали, чтобы снять кольца, серьги выдергивали вместе с мочками. Ее таскали по мраморным лестницам, волоча за волосы. Старшая Валиде кричала, пыталась вырваться, но это только раззадоривало толпу.

Охрана гарема не пришла. Янычары не успели. А Великий визирь Сиявуш-паша, по словам очевидцев, пришел к воротам… и, увидев хаос, просто ушел домой. Спасать бывшую властительницу империи никто не стал.

Когда ее тело обмякло, палачи бросили его у ворот. Но она еще дышала. Один из балтаджи — Зюлюфлю Кушчу Мехмед — подошел и задушил ее шнуром от гардин. Столь символично и унизительно — смерть от аксессуара дворцового интерьера. Не кинжал, не яд, не приговор. Просто шнур. Просто молча.

Прах на утро и тишина на века

На следующий день труп перевезли в Старый дворец. Без церемоний. Без почестей. Без траура. Только приказ похоронить. Один историк — Эвлия Челеби — потом напишет, что Сиявуш-паша, «испугавшись надвигающихся событий, предал свою повелительницу» и через 54 дня сам лишился власти.

Но в этот вечер проиграла не только Кесем. С ней закончилась эпоха. Гарем, некогда управлявший империей, превратился в арену бойни. И в том, что ее смерть в сериале — лишь тень реальности, есть что-то пугающее. Настоящая гибель Кесем — это не драма, это почти хоррор.

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