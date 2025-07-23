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Сломали кости, порвали лицо: о самых кошмарных подробностях смерти Кесем создатели сериала «забыли» — турдизи превратилось бы в хоррор

23 июля 2025 11:21
Сломали кости, порвали лицо: о самых кошмарных подробностях смерти Кесем создатели сериала «забыли» — турдизи превратилось бы в хоррор

Участи султанши не пожелаешь даже врагу.

Финал «Великолепного века. Империя Кесем» показался вам жестоким? Поверьте, сериал еще смягчил реальность. Задушенная слугами, преданная невесткой, «ободранная» наложницами — да, все это было. Но создатели умолчали об одном: в ту ночь гарем стал ареной публичной пытки. И никто не собирался сохранять ни достоинство, ни лицо бывшей владычицы Османской империи.

Заговор, которому не суждено было сработать

Сломали кости, порвали лицо: о самых кошмарных подробностях смерти Кесем создатели сериала «забыли» — турдизи превратилось бы в хоррор

Согласно хроникам, Кесем готовила государственный переворот. Она хотела свергнуть собственного внука, султана Мехмеда IV, и посадить на трон его младшего брата — семилетнего шехзаде Сулеймана. Себя, конечно, снова видела регентшей. План был продуман: военные из оджака должны были войти во дворец через заранее оставленные незапертыми ворота, устранить Турхан-султан и ее сторонников, а потом — отравить Мехмеда.

Но кто-то ее сдал. По одной версии — преданная служанка Мелике Хатун. Турхан, узнав о заговоре, не растерялась: собрала во дворце отряд из евнухов, хасодалы (личной султанской прислуги) и стражи, вооружила их всем, что было — от топоров до кухонных ножей. Пока Кесем ждала помощи, ее уже окружили.

Крики под окнами и бегство в никуда

Сломали кости, порвали лицо: о самых кошмарных подробностях смерти Кесем создатели сериала «забыли» — турдизи превратилось бы в хоррор

Кесем услышала шум и крики: «Где Валиде? Привести Валиде!» Она подумала, что это пришли янычары — свои. Но поняла все, когда услышала выстрелы и увидела трупы охраны. Ее люди были мертвы. Она бросилась в укрытие — тайную комнату между этажами, ниханхане. Там она уже спасалась от заговоров раньше. Но не в этот раз.

Ворвавшиеся знали, где искать. Ее нашли быстро. Выволокли из укрытия за волосы. И дальше началось то, что сценаристы показывать не рискнули.

Настоящая пытка

Сломали кости, порвали лицо: о самых кошмарных подробностях смерти Кесем создатели сериала «забыли» — турдизи превратилось бы в хоррор

Кесем валили на пол, били по голове и телу. Драгоценности срывали «с мясом», пальцы ломали, чтобы снять кольца, серьги выдергивали вместе с мочками. Ее таскали по мраморным лестницам, волоча за волосы. Старшая Валиде кричала, пыталась вырваться, но это только раззадоривало толпу.

Охрана гарема не пришла. Янычары не успели. А Великий визирь Сиявуш-паша, по словам очевидцев, пришел к воротам… и, увидев хаос, просто ушел домой. Спасать бывшую властительницу империи никто не стал.

Когда ее тело обмякло, палачи бросили его у ворот. Но она еще дышала. Один из балтаджи — Зюлюфлю Кушчу Мехмед — подошел и задушил ее шнуром от гардин. Столь символично и унизительно — смерть от аксессуара дворцового интерьера. Не кинжал, не яд, не приговор. Просто шнур. Просто молча.

Прах на утро и тишина на века

На следующий день труп перевезли в Старый дворец. Без церемоний. Без почестей. Без траура. Только приказ похоронить. Один историк — Эвлия Челеби — потом напишет, что Сиявуш-паша, «испугавшись надвигающихся событий, предал свою повелительницу» и через 54 дня сам лишился власти.

Но в этот вечер проиграла не только Кесем. С ней закончилась эпоха. Гарем, некогда управлявший империей, превратился в арену бойни. И в том, что ее смерть в сериале — лишь тень реальности, есть что-то пугающее. Настоящая гибель Кесем — это не драма, это почти хоррор.

Ранее мы писали: «Хюррем бы такое не вывезла»: у Мустафы был шанс избежать казни и стать султаном — нейросеть исправила главную ошибку шехзаде

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век. Империя Кёсем»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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