Герой аниме-сериала «Князь тьмы с задней парты» – добросердечный юноша Акуто Саи, который просто хочет, чтобы мир изменился к лучшему. Он намерен положить конец злу, поэтому становится учеником волшебной академии Констант. Однако там выясняется, что истинное предназначение Акуто – стать королем демонов. Об этом гласит древнее предсказание. Парень окружен прекрасными девушками и готов оказать сопротивление собственной судьбе. Но каждый его поступок становится очередным подтверждением предзнаменования.