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Постер сериала Князь тьмы с задней парты
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мало голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Киноафиша Сериалы Князь тьмы с задней парты

Князь тьмы с задней парты (2010 - 2010)

Ichiban Ushiro no Daimaou 18+
Год выпуска 2010
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 5 часов 0 минут
О чем сериал

Герой аниме-сериала «Князь тьмы с задней парты» – добросердечный юноша Акуто Саи, который просто хочет, чтобы мир изменился к лучшему. Он намерен положить конец злу, поэтому становится учеником волшебной академии Констант. Однако там выясняется, что истинное предназначение Акуто – стать королем демонов. Об этом гласит древнее предсказание. Парень окружен прекрасными девушками и готов оказать сопротивление собственной судьбе. Но каждый его поступок становится очередным подтверждением предзнаменования.

В ролях
В ролях
Минако Котобуки
Харука Томацу
Аои Юки
Аои Юки
Такаси Кондо
Ёко Хикаса
Ёко Хикаса
Аки Тоёсаки
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Князь тьмы с задней парты - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2010, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
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