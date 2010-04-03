Князь тьмы с задней парты 2010, 1 сезон

Ichiban Ushiro no Daimaou 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 апреля 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 12
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Князь тьмы с задней парты»

В 1-м сезоне сериала «Князь тьмы с задней парты» в центре событий оказывается молодой парень по имени Акуто Саи. Он полон самых светлых и добрых помыслов. Акуто стремится изменить мир в лучшую сторону, поэтому становится учеником магическую академии Констант. Его однокурсницами становятся привлекательные девушки с уникальными способностями. Акуто пользуется популярностью и наслаждается учебой. Все меняется, когда ему становится известно о древнем предсказании, согласно которому он является будущим королем демонов. Парень намерен сопротивляться судьбе, но каждым своим действием только подтверждает предначертанное свыше.

Рейтинг сериала

6.3
Оцените 13 голосов
6.5 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Князь тьмы с задней парты»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Рождение Князя тьмы! The Demon Lord Is Born!
Сезон 1 Серия 1
3 апреля 2010
Странный наблюдатель The Odd Observer
Сезон 1 Серия 2
10 апреля 2010
Жутковатый старшеклассник The Upperclassman Who's a Bit Scary
Сезон 1 Серия 3
17 апреля 2010
Весёлое одиночество? The Isolation Cell is Fun?
Сезон 1 Серия 4
24 апреля 2010
Остерегайтесь подземных лабиринтов Beware of the Underground Maze
Сезон 1 Серия 5
1 мая 2010
Школьные приключения у моря! Let's Go to School by the Sea
Сезон 1 Серия 6
8 мая 2010
Появление легендарного героя! The Legendary Hero Appears!
Сезон 1 Серия 7
15 мая 2010
Нравится ли она тебе? Do You Have a Crush?
Сезон 1 Серия 8
22 мая 2010
Переполох на смотринах The Marriage Interview Chaos
Сезон 1 Серия 9
29 мая 2010
Поле битвы Акуто – столица Sai Akuto's Imperial Capital War
Сезон 1 Серия 10
5 июня 2010
Финальная битва девушек The Girls' Final Battle
Сезон 1 Серия 11
12 июня 2010
Всё закончено? The Perfect Ending?
Сезон 1 Серия 12
19 июня 2010
