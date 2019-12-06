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Постер сериала Расправа
Постер сериала Расправа
Рейтинги
6.8 Рейтинг IMDb: 7.4
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2 постера
Киноафиша Сериалы Расправа

Расправа (2019 - 2019)

Reprisal 18+
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 51 минута
Стрим-сервис Hulu
Продолжительность сериала 8 часов 30 минут

О чем сериал

Брошенная умирать своим братом-преступником и его бандой Дорис решает отомстить своим обидчикам.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Josh Corbin
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Родриго Санторо
Родриго Санторо Joel
Риз Уэйкфилд
Риз Уэйкфилд Matty
Эбигейл Спенсер
Эбигейл Спенсер Katherine Harlow / Doris Quinn
Рори Кокрейн
Рори Кокрейн Burt Harlow
У. Эрл Браун Witt
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

6.8
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
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Сезоны
Расправа - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 10 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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