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Рейтинги
6.8
Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
2 постера
Киноафиша
Сериалы
Расправа
Расправа (2019 - 2019)
Reprisal
18+
драма
боевик
Год выпуска
2019
Страна
США
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
51 минута
Стрим-сервис
Hulu
Продолжительность сериала
8 часов 30 минут
О чем сериал
Брошенная умирать своим братом-преступником и его бандой Дорис решает отомстить своим обидчикам.
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В ролях
Персонажи
Автор идеи
Josh Corbin
В ролях
Персонажи
В ролях
Персонажи
Родриго Санторо
Joel
Риз Уэйкфилд
Matty
Эбигейл Спенсер
Katherine Harlow / Doris Quinn
Рори Кокрейн
Burt Harlow
У. Эрл Браун
Witt
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
6.8
Оцените
10
голосов
7.4
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2019,
10 эпизодов
Отзывы о сериале
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