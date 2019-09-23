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Соседство 2018 6 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Соседство»
Добро пожаловать в Ре-Рэк
Сезон 2 / Серия 1 23 сентября 2019
Добро пожаловать к хулиганам
Сезон 2 / Серия 2 30 сентября 2019
Добро пожаловать в нечто новое
Сезон 2 / Серия 3 7 октября 2019
Добро пожаловать в пищу для души
Сезон 2 / Серия 4 14 октября 2019
Добро пожаловать в фургон
Сезон 2 / Серия 5 21 октября 2019
Добро пожаловать в сосуществование
Сезон 2 / Серия 6 28 октября 2019
Добро пожаловать в обновленные обеты
Сезон 2 / Серия 7 4 ноября 2019
Добро пожаловать в боулинг
Сезон 2 / Серия 8 18 ноября 2019
Добро пожаловать к нарушителю сделок
Сезон 2 / Серия 9 25 ноября 2019
Добро пожаловать в цифровое разделение
Сезон 2 / Серия 10 9 декабря 2019
Добро пожаловать на скутер
Сезон 2 / Серия 11 16 декабря 2019
Сезон 2 / Серия 12 6 января 2020
Сезон 2 / Серия 13 20 января 2020
Сезон 2 / Серия 14 3 февраля 2020
Сезон 2 / Серия 15 10 февраля 2020
Сезон 2 / Серия 16 17 февраля 2020
Сезон 2 / Серия 17 9 марта 2020
Сезон 2 / Серия 18 16 марта 2020
Сезон 2 / Серия 19 6 апреля 2020
Сезон 2 / Серия 20 13 апреля 2020
Сезон 2 / Серия 21 4 мая 2020
Сезон 2 / Серия 22 4 мая 2020
О чем серия

Во 2 сезоне 6 серии сериала «Соседство» Тину смешит, когда на концерте ее и Дэйва принимают за супружескую пару. Такое отношение сильно огорчает соседа. В дом к Джонсонам залетел попугай, Келвин и Малкольм помогают избавиться от него.

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