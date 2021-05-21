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1971: Год, который изменил музыку навсегда 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала 1971: Год, который изменил музыку навсегда
Киноафиша Сериалы 1971: Год, который изменил музыку навсегда Сезоны Сезон 1

1971: The Year That Music Changed Everything 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «1971: Год, который изменил музыку навсегда»

В 1 сезоне сериала «1971: Год, который изменил музыку навсегда» разбирается, как американские протестные движения и рок-музыка конца 1960-х — начала 1970-х годов влияли друг на друга. Война во Вьетнаме вдохновляет Марвина Гэя на песню What’s Going On, смерть трех легенд рока становятся толчком к созданию Клуба 27, а Кэрол Кинг записывает один из самых успешных музыкальных альбомов за всю историю жанра. Анджела Дэвис противостоит аппарату Никсона, тот намеревается спасти страну от наркотиков, а убийство Джорджа Джексона вынуждает протестные движения стать более радикальными.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «1971: Год, который изменил музыку навсегда» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Что происходит? What’s Happening?
Сезон 1 Серия 1
21 мая 2021
Конец кислотной мечты End of the Acid Dream
Сезон 1 Серия 2
21 мая 2021
Перемены Changes
Сезон 1 Серия 3
21 мая 2021
Наше время — сейчас Our Time is Now
Сезон 1 Серия 4
21 мая 2021
Революцию по телевизору не покажут The Revolution Will Not Be Televised
Сезон 1 Серия 5
21 мая 2021
Изгнание Exile
Сезон 1 Серия 6
21 мая 2021
Уважение Respect
Сезон 1 Серия 7
21 мая 2021
Звездный человек Starman
Сезон 1 Серия 8
21 мая 2021
График выхода всех сериалов
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