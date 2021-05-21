Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Тень Караваджо" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы 1971: Год, который изменил музыку навсегда Сезоны Сезон 1 Серия 8

1971: Год, который изменил музыку навсегда 2021 8 серия 1 сезон

мало голосов Оцените
0 голосов
Что происходит?
Сезон 1 / Серия 1 21 мая 2021
Конец кислотной мечты
Сезон 1 / Серия 2 21 мая 2021
Перемены
Сезон 1 / Серия 3 21 мая 2021
Наше время — сейчас
Сезон 1 / Серия 4 21 мая 2021
Революцию по телевизору не покажут
Сезон 1 / Серия 5 21 мая 2021
Изгнание
Сезон 1 / Серия 6 21 мая 2021
Уважение
Сезон 1 / Серия 7 21 мая 2021
Звездный человек
Сезон 1 / Серия 8 21 мая 2021
О чем cерия

В 1 сезоне 8 серии сериала «1971: Год, который изменил музыку навсегда» истеблишмент пытается запретить набирающий популярность регги. После успеха рок-оперы Tommy группы The Who фронтмен Пит Таунсенд уходит в музыкальные эксперименты.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Три мушкетера
Три мушкетера 2 комментария
Начало
Начало 27 комментариев
Сергий против нечисти. Шабаш
Сергий против нечисти. Шабаш 2 комментария
Обсудить новинки кино в чате
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Приложение киноафиши