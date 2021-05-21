1971: Год, который изменил музыку навсегда 2021 8 серия 1 сезон
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Что происходит?
Сезон 1 / Серия 121 мая 2021
Конец кислотной мечты
Сезон 1 / Серия 221 мая 2021
Перемены
Сезон 1 / Серия 321 мая 2021
Наше время — сейчас
Сезон 1 / Серия 421 мая 2021
Революцию по телевизору не покажут
Сезон 1 / Серия 521 мая 2021
Изгнание
Сезон 1 / Серия 621 мая 2021
Уважение
Сезон 1 / Серия 721 мая 2021
Звездный человек
Сезон 1 / Серия 821 мая 2021
О чем cерия
В 1 сезоне 8 серии сериала «1971: Год, который изменил музыку навсегда» истеблишмент пытается запретить набирающий популярность регги. После успеха рок-оперы Tommy группы The Who фронтмен Пит Таунсенд уходит в музыкальные эксперименты.
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