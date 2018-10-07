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Киноафиша Сериалы Доктор Кто Сезоны Сезон 11 Серия 2

Доктор Кто 2005 - 2022 2 серия 11 сезон

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Все серии 11 сезона «Доктор Кто»
Женщина, которая упала на Землю
Сезон 11 / Серия 1 7 октября 2018
Призрачный памятник
Сезон 11 / Серия 2 14 октября 2018
Роза
Сезон 11 / Серия 3 21 октября 2018
Арахниды в Великобритании
Сезон 11 / Серия 4 28 октября 2018
Головоломка Цуранга
Сезон 11 / Серия 5 4 ноября 2018
Демоны Пенджаба
Сезон 11 / Серия 6 11 ноября 2018
Керблам!
Сезон 11 / Серия 7 18 ноября 2018
Искатели ведьм
Сезон 11 / Серия 8 25 ноября 2018
Оно забирает тебя
Сезон 11 / Серия 9 2 декабря 2018
Битва на Ранскур Ав Колосе
Сезон 11 / Серия 10 9 декабря 2018
О чем серия

В 11 сезоне 2 серии сериала «Доктор Кто» Доктору и ее новым друзьям требуется помощь. Их спасают два разных космических корабля, вовлечённых в загадочный квест. В конце игры их должен встретить Призрачный Памятник.

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