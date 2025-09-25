Меню
Магне — главный слабак «Моей геройской академии», а кто мощнее всех? Выбираем трёх самых сильных злодеев легендарного аниме

25 сентября 2025 11:21
Магне — главный слабак «Моей геройской академии», а кто мощнее всех? Выбираем трёх самых сильных злодеев легендарного аниме

Будем честны: с первым местом все и так понятно.

В мире «Моей геройской академии» злодеи — сложные, мощные персонажи, чьи способности порой превосходят силы про-героев. В то время как кого-то вроде Магне с её «Магнетизмом» Оверхол устранил без особых усилий, есть те, чья сила угрожает существованию всего общества. Давайте посмотрим на тройку настоящих титанов зла.

Магне — главный слабак «Моей геройской академии», а кто мощнее всех? Выбираем трёх самых сильных злодеев легендарного аниме

3. Химико Тога — мастер обмана, ставшая оружием массового поражения

На первый взгляд, её причуда «Трансформация» идеальна для шпионажа: выпив кровь человека, Тога может принимать его облик. Но эволюция её способности сделала её по-настоящему смертоносной. Теперь она может копировать и причуды тех, в кого превращается!

Представьте мощь «Гравитации» Урараки в руках безжалостной психопатки.

Апофеозом силы стала «Печальная парадная смерти» — техника, которую она совершает, используя кровь Двайса. Это превращает её в одного из самых опасных преступников в истории, способного в одиночку бросать вызов целой армии героев.

Магне — главный слабак «Моей геройской академии», а кто мощнее всех? Выбираем трёх самых сильных злодеев легендарного аниме

2. Томура Шигараки — новый символ зла, стирающий города с лица земли

Изначально его «Распад» был страшен, но ограничен необходимостью прикосновения. Получив причуду «Все за одного», Томура прошёл адскую эволюцию. Теперь его «Распад» может стирать целые кварталы за секунды, не требуя прямого контакта.

Шигараки — стихийное бедствие в человеческом обличье. Его тело, покрытое щупальцеобразными наростами, представляет собой самостоятельное оружие. Сражение с ним — это уже не поединок, а попытка выживания для всего города.

Магне — главный слабак «Моей геройской академии», а кто мощнее всех? Выбираем трёх самых сильных злодеев легендарного аниме

1. Все за одного — архетипическое зло, живая легенда преступного мира

Несмотря на взлёт Шигараки, его наставник по-прежнему остаётся абсолютным воплощением мощи. Его способность красть и накапливать причуды делала его богом за целое столетие до появления Алмайта.

Он — живой арсенал, комбинирующий десятки способностей для усиления силы, прочности и регенерации.

Даже будучи ослеплённым, как показал 7 сезон, он в одиночку сражается с такими титанами, как Хокс и Эндевор. «Все за одного» — институт зла, чья сила является эталоном для всего аниме.

Ранее мы писали: Чем больше шкаф — тем больнее падать: называем трех главных слабаков среди злодеев аниме «Ван-Пис» — один позорнее другого

Фото: Кадр из аниме «Моя геройская академия»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
