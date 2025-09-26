Меню
26 сентября 2025 10:23
«Бакуго, это было тяжело?»: только фанатам «Моей геройской академии» под силу продолжить 5 цитат (тест)

Готовы проверить свою память?

Давайте проверим, насколько крепко засели в голове цитаты из «Моей геройской академии». Герои там любят бросить эффектную фразу, а вот вспомните ли вы, что было дальше?

Перед вами пять незаконченных цитат. Ваша задача — продолжить их так, как было в аниме. А если что-то подзабылось — остается положиться на интуицию.

В конце вас ждёт оценка ваших познаний в цитатнике Академии Юэй. Удачи!

Фото: Кадр из аниме «Моя геройская академия»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
1 комментарий
