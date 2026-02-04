«Магическая битва» больше не самое популярное аниме в мире: в Книге рекордов новый лидер – Годжо появился благодаря ему

Долгое время звание самого популярного в мире аниме, официально зафиксированное Книгой рекордов Гиннесса, удерживала «Магическая битва». Аналитики, складируя тонны данных – просмотры, загрузки, поисковые запросы и упоминания в соцсетях – год за годом отдавали пальму первенства именно ей.

Но теперь появился новый король. «Моя Геройская Академия» официально признана самым популярным аниме в мире по версии той же Книги рекордов. Гора свежих данных не оставила сомнений: с выходом финального сезона «Геройка» окончательно захватила умы и экраны глобальной аудитории.

Поклонникам нового чемпиона есть что отметить: 2 мая 2026 года выйдет долгожданный специальный эпизод по бонусной 431 главе манги, в котором нам покажут жизнь класса 1-А спустя 8 лет после выпуска.

А что до смены чемпиона, то в этом есть особая ирония. Ведь сам автор «Магической битвы», Гэгэ Акутами, не раз признавался, что «Моя Геройская Академия» Кохэя Хорикоси стала для него и его манги важнейшим источником вдохновения.

Получается, что вдохновитель в итоге и принял эстафету популярности у своего последователя. Вот такой символичный поворот в мире аниме-рекордов.