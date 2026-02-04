Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Магическая битва» больше не самое популярное аниме в мире: в Книге рекордов новый лидер – Годжо появился благодаря ему

«Магическая битва» больше не самое популярное аниме в мире: в Книге рекордов новый лидер – Годжо появился благодаря ему

4 февраля 2026 11:50
«Магическая битва» больше не самое популярное аниме в мире: в Книге рекордов новый лидер – Годжо появился благодаря ему

2026-й начинается с масштабной перестановки в мире японской анимации.

Долгое время звание самого популярного в мире аниме, официально зафиксированное Книгой рекордов Гиннесса, удерживала «Магическая битва». Аналитики, складируя тонны данных – просмотры, загрузки, поисковые запросы и упоминания в соцсетях – год за годом отдавали пальму первенства именно ей.

Но теперь появился новый король. «Моя Геройская Академия» официально признана самым популярным аниме в мире по версии той же Книги рекордов. Гора свежих данных не оставила сомнений: с выходом финального сезона «Геройка» окончательно захватила умы и экраны глобальной аудитории.

«Магическая битва» больше не самое популярное аниме в мире: в Книге рекордов новый лидер – Годжо появился благодаря ему

Поклонникам нового чемпиона есть что отметить: 2 мая 2026 года выйдет долгожданный специальный эпизод по бонусной 431 главе манги, в котором нам покажут жизнь класса 1-А спустя 8 лет после выпуска.

А что до смены чемпиона, то в этом есть особая ирония. Ведь сам автор «Магической битвы», Гэгэ Акутами, не раз признавался, что «Моя Геройская Академия» Кохэя Хорикоси стала для него и его манги важнейшим источником вдохновения.

Получается, что вдохновитель в итоге и принял эстафету популярности у своего последователя. Вот такой символичный поворот в мире аниме-рекордов.

Фото: Кадры из сериалов «Магическая битва», «Моя Геройская Академия»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
График выхода «Магической битвы» изменился: аниме поставили на паузу на самом интересном месте График выхода «Магической битвы» изменился: аниме поставили на паузу на самом интересном месте Читать дальше 19 февраля 2026
Этот культовый советский Sci-Fi вдохновил одну из лучших компьютерных игр последних лет (и «Твин Пикс» – тоже) Этот культовый советский Sci-Fi вдохновил одну из лучших компьютерных игр последних лет (и «Твин Пикс» – тоже) Читать дальше 22 февраля 2026
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис Читать дальше 20 февраля 2026
«В “Соло прокачке” нет слабых мест»: «Поднятие уровня» только что уделало «Ван-Пис» с «Атакой титанов» – такой рекорд уже не побить «В “Соло прокачке” нет слабых мест»: «Поднятие уровня» только что уделало «Ван-Пис» с «Атакой титанов» – такой рекорд уже не побить Читать дальше 19 февраля 2026
Японцы обожают этот суп не просто так: рамен, ради которого Наруто свернул бы горы — нужно попробовать хотя бы раз Японцы обожают этот суп не просто так: рамен, ради которого Наруто свернул бы горы — нужно попробовать хотя бы раз Читать дальше 19 февраля 2026
«Можно будет валить врагов подбородком»: «Поднятие уровня» наконец вернется с эпичными битвами – но о 3-м сезоне пока не мечтайте «Можно будет валить врагов подбородком»: «Поднятие уровня» наконец вернется с эпичными битвами – но о 3-м сезоне пока не мечтайте Читать дальше 18 февраля 2026
Не можете дождаться «Хакеров» с Янковским? Скорее включайте этот сериал про IT – получил 8.5, пока другие «изобилуют ошибками и ляпами» Не можете дождаться «Хакеров» с Янковским? Скорее включайте этот сериал про IT – получил 8.5, пока другие «изобилуют ошибками и ляпами» Читать дальше 22 февраля 2026
«Ну надо же подмешать мыльных соплей для бабушек!»: зрителей разозлила одна линия в «Первом отделе 5» «Ну надо же подмешать мыльных соплей для бабушек!»: зрителей разозлила одна линия в «Первом отделе 5» Читать дальше 22 февраля 2026
В Сеть слили сюжет нового «Человека-паука»: фанатов пугает лишь один момент — скачок во времени все портит В Сеть слили сюжет нового «Человека-паука»: фанатов пугает лишь один момент — скачок во времени все портит Читать дальше 22 февраля 2026
Бедствовала, пила воду с содой, меняла вещи на еду: Алиса Фрейндлих во время ВОВ прошла через настоящий ад Бедствовала, пила воду с содой, меняла вещи на еду: Алиса Фрейндлих во время ВОВ прошла через настоящий ад Читать дальше 22 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше