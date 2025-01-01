Меню
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Киноафиша
Сериалы
Кто ты — школа 2015
Сезоны
Кто ты — школа 2015, список сезонов
Huayu: Hakgyo 2015
18+
Год выпуска
2015
Страна
Южная Корея
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
KBS2
Рейтинг сериала
8.1
Оцените
10
голосов
7.6
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Кто ты — школа 2015»
Сезон 1 / Season 1
16 эпизодов
27 апреля 2015 - 16 июня 2015
