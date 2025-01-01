Меню
Кто ты — школа 2015
Кто ты — школа 2015 Сезоны

Кто ты — школа 2015, список сезонов

Huayu: Hakgyo 2015 18+
Год выпуска 2015
Страна Южная Корея
Эпизод длится 60 минут
Телеканал KBS2

Рейтинг сериала

8.1
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb
Список сезонов сериала «Кто ты — школа 2015»
Кто ты — школа 2015 - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
16 эпизодов 27 апреля 2015 - 16 июня 2015
 
«До сих пор преследуют в кошмарах»: в топ-3 самых страшных серий хоррор-сериалов XXI века не нашлось места даже «АИУ»
