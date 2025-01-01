Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Настоящий гений
Киноафиша Сериалы Настоящий гений Сезоны

Настоящий гений, список сезонов

Pure Genius 18+
Год выпуска 2016
Страна США
Эпизод длится 60 минут
Телеканал CBS

Рейтинг сериала

7.3
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Настоящий гений»
Настоящий гений - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов 27 октября 2016 - 26 января 2017
 
Так убили Артура в конце первого сезона или нет? Рассказываем, что могут показать в продолжении «Дома Гиннесса»
Было странно, что Элронд не столкнул Исильдура: только читавшие книги знают правду об этом моменте
Угрозы Ишил отправлял вовсе не Мустафа: имя шантажиста раскрыли в 107 серии «Клювенного щербета»
На Макиму слюни не пускайте, с Резе прощайтесь сразу: с кем Дэнджи останется в финале «Человека-бензопилы»
«Вот он, наш Нолан»: в сцене с Трусом и Шуриком в «Операции “Ы”» Гайдай зашифровал гениальную отсылку — ее поняли годы спустя
«До сих пор преследуют в кошмарах»: в топ-3 самых страшных серий хоррор-сериалов XXI века не нашлось места даже «АИУ»
Отец Дина и Сэма погубил их же собственного дядю: в «Сверхъестественном» лишь намекнули — правду узнали годы спустя
«Руководство запрещало снимать»: за что Чурикова оказалась в черных списках «Мосфильма» — режиссеры об актрисе шептались по углам
«До сих пор преследуют в кошмарах»: в топ-3 самых страшных серий хоррор-сериалов XXI века не нашлось места даже «АИУ»
Снейп с Макгонагалл даже не в топ-3, а Хагрид в лидерах: россияне выбрали лучших учителей «Гарри Поттера» — и с №1 можно спорить долго
Вайб «Папиных дочек»: российский сериал получил вторую жизнь — когда-то от него плевались, а теперь смотрят запоем по 100 серий подряд
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше