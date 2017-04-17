Меню
Трасса смерти (2017 - 2017)

Trassa smerty 18+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 8 часов 0 минут

О чем сериал

Сюжет развивается вокруг банды дорожных убийц, терроризирующих водителей в районе Домодедово. Преступники разбрасывают на дороге шипы, а когда машины останавливаются, то убивают водителей. Банда даже получила название «GTA» в честь известной компьютерной игры. Преступников никак не удается поймать, ведь их мотив остается неясен: деньги и груз они никогда не трогают, не оставляя ни улик, ни свидетелей. Вскоре к расследованию дела присоединяются следователь из ОВД майор Олег Звонарев и следователь из СК полковник Мельников, которые когда-то работали вместе, но разошлись из-за конфликта. Свое расследование также ведет интернет-блогер Мария Корсакова, которая хочет вычислить убийц брата.

Сергей Маковецкий
Агния Кузнецова
Андрей Мерзликин
Екатерина Крупенина
Александр Корженков
Юрий Скулябин
Все актеры и съемочная группа

Трасса смерти - Сезон 1 Сезон 1
2017, 10 эпизодов
 
