Сюжет развивается вокруг банды дорожных убийц, терроризирующих водителей в районе Домодедово. Преступники разбрасывают на дороге шипы, а когда машины останавливаются, то убивают водителей. Банда даже получила название «GTA» в честь известной компьютерной игры. Преступников никак не удается поймать, ведь их мотив остается неясен: деньги и груз они никогда не трогают, не оставляя ни улик, ни свидетелей. Вскоре к расследованию дела присоединяются следователь из ОВД майор Олег Звонарев и следователь из СК полковник Мельников, которые когда-то работали вместе, но разошлись из-за конфликта. Свое расследование также ведет интернет-блогер Мария Корсакова, которая хочет вычислить убийц брата.