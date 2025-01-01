Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Игорь Кулачко
Igor Kulachko
Киноафиша
Персоны
Игорь Кулачко
Игорь Кулачко
Igor Kulachko
Дата рождения
7 сентября 1975
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Усть-Илимск, СССР
Популярные фильмы
5.4
РэПэПэ
(2012)
0.0
Бойся, я с тобой
(2022)
0.0
Горький мед
(2022)
Фильмография Игорь Кулачко
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2025
2022
2015
2012
Все
6
Фильмы
1
Сериалы
5
Актер
6
Под ударом
мелодрама
2025, Россия
Отчаянные меры
мелодрама
2025, Россия
Бойся, я с тобой
мелодрама
2022, Россия
Горький мед
мелодрама
2022, Россия
Истина в вине
мелодрама
2015, Россия
5.4
РэПэПэ
RePePe
комедия, драма
2012, Россия
Думали, Джейсон из «Пятницы, 13-е» остался в «Хрустальном озере»? Теперь он охотится в «Ходячих мертвецах» на Дэрила Диксона
Сценариста арестовали, а сериал оказался на грани закрытия: эта интрижка в «Клюквенном щербете» перешла все границы
В этом сериале собрались звезды «Зимородка», «Великолепного века» и «Красных бутонов»: самый горячий хит сентября 2025
До «Невского» все фанатели по нему: «Тайнам следствия» — 25 лет! Взгляните, как за годы поменялись Швецова и другие (фото)
Хмельные девахи вместо топора и плахи: почему Джейме не казнили после убийства Безумного короля — в «Игре престолов» прояснить «забили»
Скорее бы уже 2026: лучшие сериалы, новые сезоны которых мы с нетерпением ждём в следующем году
«Откуда у фюдей фефекты фикции?»: самый уморительный момент «По семейным обстоятельствам» Быков придумал на ходу — и выбесил цензуру СССР
По стопам Дженнифер Лоуренс: молодая звезда Голливуда ставит рекорды с гонораром в $25 млн — а ведь еще даже 30 не стукнуло
«Новые главы биографии»: культовый персонаж из «Простоквашино» выйдет из тени — впереди масштабный сольный проект
«Где-то между "Барби" и "Лего"»: авторы приоткрыли завесу тайны — фильм по The Sims преподнесет массу сюрпризов
«Позора удалось избежать»: «распущенная» Муравьева на съемках дважды довела Меньшова до истерики — но сцена 18+ в фильм так и не попала
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667