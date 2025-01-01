У «Золотого дна» наконец-то будет второй сезон: 3 российских сериала, у которых выйдет продолжение в декабре

В «Аватаре» все существа с 6 конечностями, кроме На’ви — у них 4: это ошибка художников или задумка Кэмерона?

85% на Rotten Tomatoes и 71/100 на Metacritic: о чем говорит старт 5 сезона «Очень странных дел» — первые отзывы уже в Сети

От прадеда «Игры в кальмара» до «убийственной» комедии: Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века – от №13 он «умер от смеха»

Такой расправы над героями Marvel никто не ожидал — Доктор Стрэндж точно заслуживает большего. В фильмах пока не показали… но кто знает?

Что актеры пьют в кино вместо спиртного: обычно используют «бутафорию», но в СССР были исключения

Ванька, ну-ка, встанька: куда исчез красавчик-полицейский из «Вампиров средней полосы»?

«Женитьба забальзамированного»: сколько лет было Вицину, когда он играл 25-летнего юнца в кино

Осилите за пару вечеров, а вспоминать будете еще месяц: 5 коротких сериалов с оценкой 7.3+ – в №5 блистает звезда «Шерлока»

4 важнейших для повтора серии «Очень странных дел»: ключевые эпизоды назвали Netflix - объясняют сюжет и спойлерят финал