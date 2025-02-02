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Киноафиша Сериалы Подснежники

Подснежники (2025 - 2025)

Kardelenler 18+
Год выпуска 2025
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 30 минут
Телеканал ATV
Продолжительность сериала 25 часов 0 минут

О чем сериал

Хиджран живёт в мире и гармонии — рядом любящий муж Ариф, младший сын Чынар и обожаемая внучка Асие. Но спокойствие нарушается, когда под одной крышей собираются все её дети. Старые раны, забытые обиды и конфликты между братьями Коркмаз и их зятем Кораем всплывают на поверхность и превращаются в открытую вражду. Напряжение растёт, и неожиданная череда событий меняет всё: прошлое вторгается в настоящее, разрушая хрупкое равновесие. Доверие к родным ставится под сомнение, а привычный мир Хиджран начинает рушиться. Впереди — непростые времена, и только от неё зависит, сможет ли она удержать семью от распада и справиться с ударами судьбы.          Спросить ChatGPT

Подснежники - трейлер первого сезона
Подснежники  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Айда Аксель
Айда Аксель
Эдип Тепели
Серхат Мустафа Кылыч
Хакан Салынмыш
Аху Ягту
Барыш Фалай
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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4.9 IMDb
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Сезоны
Подснежники - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 10 эпизодов
 
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