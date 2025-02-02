Хиджран живёт в мире и гармонии — рядом любящий муж Ариф, младший сын Чынар и обожаемая внучка Асие. Но спокойствие нарушается, когда под одной крышей собираются все её дети. Старые раны, забытые обиды и конфликты между братьями Коркмаз и их зятем Кораем всплывают на поверхность и превращаются в открытую вражду. Напряжение растёт, и неожиданная череда событий меняет всё: прошлое вторгается в настоящее, разрушая хрупкое равновесие. Доверие к родным ставится под сомнение, а привычный мир Хиджран начинает рушиться. Впереди — непростые времена, и только от неё зависит, сможет ли она удержать семью от распада и справиться с ударами судьбы. Спросить ChatGPT