Михаил Волобуев, преуспевающий фотокорреспондент, отправляется вместе со своей красавицей-женой Катериной на озеро. Здесь, на свежем воздухе, на природе они забывают о трудовых буднях и полностью отдаются отдыху. Воспоминания возвращают супружескую пару в дни молодости, им есть что вспомнить, ведь они уже почти тридцать лет вместе. В одну из ночей Михаил обнаруживает, что Катерина пропала. Обеспокоенный, он звонит в милицию, сообщает о несчастье сыну и дочери. На дачу Волобуевых немедленно прибывает следователь Майоров и приступает к расследованию. Михаил вспоминает свою жизнь с женой и пытается найти причины, которые могли бы привести сейчас к той ситуации, в которой он оказался. Следствие заходит в тупик, а следователь явно не на стороне Волобуева. Михаил становится единственным подозреваемым и не видит выхода из тупика. Чтобы как-то прояснить события, ему приходится обратиться за помощью к криминальному авторитету Мирону.