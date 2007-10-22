Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Капкан
1 постер
Киноафиша Сериалы Капкан

Капкан (2007 - 2007)

Kapkan 18+
Год выпуска 2007
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 9 часов 0 минут

О чем сериал

Михаил Волобуев, преуспевающий фотокорреспондент, отправляется вместе со своей красавицей-женой Катериной на озеро. Здесь, на свежем воздухе, на природе они забывают о трудовых буднях и полностью отдаются отдыху. Воспоминания возвращают супружескую пару в дни молодости, им есть что вспомнить, ведь они уже почти тридцать лет вместе. В одну из ночей Михаил обнаруживает, что Катерина пропала. Обеспокоенный, он звонит в милицию, сообщает о несчастье сыну и дочери. На дачу Волобуевых немедленно прибывает следователь Майоров и приступает к расследованию. Михаил вспоминает свою жизнь с женой и пытается найти причины, которые могли бы привести сейчас к той ситуации, в которой он оказался. Следствие заходит в тупик, а следователь явно не на стороне Волобуева. Михаил становится единственным подозреваемым и не видит выхода из тупика. Чтобы как-то прояснить события, ему приходится обратиться за помощью к криминальному авторитету Мирону.

В ролях
В ролях
Александр Абдулов
Александр Абдулов
Ирина Алферова
Ирина Алферова
Сергей Газаров
Сергей Газаров
Ксения Алферова
Ксения Алферова
Виктор Сергачев
Ольга Погодина
Ольга Погодина
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Сезоны
Капкан - Сезон 1 Сезон 1
2007, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Почему султан Сулейман отдал дочь за сына свинопаса? Такое могла потребовать у отца только Михримах
Серии будут выходить до 28 августа: тут найдете полное расписание выхода «Хутора» с Куценко — без единого пробела
«Черт побери», угадать советский фильм по морскому кадру не так уж просто: это «Бриллиантовая рука» или что? (тест)
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше