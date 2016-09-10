Кате очень хочется счастья, которое для неё неразрывно связано с реализацией в профессии. Лучшего для неё желают и отец с женихом, но они понимают «женское счастье» как заботу о семье и считают, что девушка должна выйти замуж и заниматься хозяйством и воспитанием детей. В ответ на это героиня решает доказать, что способна на многое — например, поднять со дна региональную газету, которая уже давным-давно не приносит прибыли. Для этого ей придётся отправиться в экспресс-командировку в провинциальный городок и в течение месяца работать рука об руку с сотрудниками редакции. Вот только захотят ли они следовать советам столичной штучки — это хороший вопрос. Главную роль в сериале исполнила Екатерина Кузнецова («Кухня», «Быстрее, чем кролики»).

