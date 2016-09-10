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Постер сериала Поездка за счастьем
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Киноафиша Сериалы Поездка за счастьем

Поездка за счастьем (2016 - 2016)

Експрес-відрядження 18+
Год выпуска 2016
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Україна
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут

О чем сериал

Кате очень хочется счастья, которое для неё неразрывно связано с реализацией в профессии. Лучшего для неё желают и отец с женихом, но они понимают «женское счастье» как заботу о семье и считают, что девушка должна выйти замуж и заниматься хозяйством и воспитанием детей. В ответ на это героиня решает доказать, что способна на многое — например, поднять со дна региональную газету, которая уже давным-давно не приносит прибыли. Для этого ей придётся отправиться в экспресс-командировку в провинциальный городок и в течение месяца работать рука об руку с сотрудниками редакции. Вот только захотят ли они следовать советам столичной штучки — это хороший вопрос. Главную роль в сериале исполнила Екатерина Кузнецова («Кухня», «Быстрее, чем кролики»).
 

В ролях
В ролях
Екатерина Кузнецова
Екатерина Кузнецова
Олеся Жураковская
Олеся Жураковская
Виталина Библив
Людмила Смородина
Сергей Сипливый
Анна Кошмал
Анна Кошмал
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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4.1 IMDb
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Сезоны
Поездка за счастьем - Сезон 1 Сезон 1
2016, 4 эпизода
 
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