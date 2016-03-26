Романтическая комедия о том, что настоящая любовь всегда где-то рядом. Женя Касаткин (Михаил Пшеничный) трудится учителем истории в обычной средней школе. Все бы ничего, но Женя расстраивается из-за отсутствия личной жизни. С девушками ему буквально не везет. Но однажды в его руки попадает особая вещица — Сережка Казановы. Все сразу меняется, Женя оказывается окружен самыми изысканными красавицами. С одной из них, Ликой, у Жени начинается роман. Но при близком общении Женя понимает, что им с новой девушкой даже не о чем поговорить, потому что Лика — крайне поверхностная личность. К тому же, завершить роман тоже оказывается непросто, ведь Лика находится под магическим воздействием Сережки. Когда Жене наконец удается расстаться с красоткой-пустышкой, парень вдруг понимает, что настоящая любовь всегда была где-то рядом. А Женя по глупости своей просто не замечал ее. Эта любовь — девушка Марта, с которой Женя дружит уже много лет.