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Постер сериала Семейный дом
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Киноафиша Сериалы Семейный дом

Семейный дом (2010 - 2010)

Semejnyj dom 18+
Год выпуска 2010
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут

О чем сериал

Семейная пара и пятеро сирот, которых не так-то просто удержать в стенах дома. Отважная чета Соколовых берётся за организацию семейного детского дома для пятерых детей. Но Женя и Дима ещё не знают, что их ждёт. Это не просто дети, это подростки, почти взрослые, со своим характерами и привычками: Люда, самая старшая, хочет сменить пол и просит называть её Никитой, у Кати – самая настоящая любовь (а какая ещё может быть в пятнадцать лет), Ксюша и Сергей – брат и сестра, на которых, как им кажется, ополчился весь мир, наконец, Руслан, который всерьёз увлечен наукой, но и он чинит препятствия для мирного сосуществования. Главное, что Соколовы не сдаются. Ведь даже в самых дружных семьях бывают перепалки. Но не только у детей ворох проблем: семью могут разлучить. На Женю положил глаз бизнесмен Прохоров, на Диму нацелилась Карина. Да и свекровь Галина Алексеевна совсем не помогает со своей бесконечной критикой. Единственное, что можно тут поделать: пожелать Соколовым удачи!

В ролях
В ролях
Виктория Толстоганова
Виктория Толстоганова
Андрей Мерзликин
Андрей Мерзликин
Светлана Крючкова
Светлана Крючкова
Анна Самохина
Анна Самохина
Татьяна Колганова
Татьяна Колганова
Ольга Павлюкова
Ольга Павлюкова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Сезоны
Семейный дом - Сезон 1 Сезон 1
2010, 12 эпизодов
 
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