Семейная пара и пятеро сирот, которых не так-то просто удержать в стенах дома. Отважная чета Соколовых берётся за организацию семейного детского дома для пятерых детей. Но Женя и Дима ещё не знают, что их ждёт. Это не просто дети, это подростки, почти взрослые, со своим характерами и привычками: Люда, самая старшая, хочет сменить пол и просит называть её Никитой, у Кати – самая настоящая любовь (а какая ещё может быть в пятнадцать лет), Ксюша и Сергей – брат и сестра, на которых, как им кажется, ополчился весь мир, наконец, Руслан, который всерьёз увлечен наукой, но и он чинит препятствия для мирного сосуществования. Главное, что Соколовы не сдаются. Ведь даже в самых дружных семьях бывают перепалки. Но не только у детей ворох проблем: семью могут разлучить. На Женю положил глаз бизнесмен Прохоров, на Диму нацелилась Карина. Да и свекровь Галина Алексеевна совсем не помогает со своей бесконечной критикой. Единственное, что можно тут поделать: пожелать Соколовым удачи!