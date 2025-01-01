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Киноафиша Сериалы Нормальный

Нормальный (2025 - …)

Normalnyj 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис KION
Продолжительность сериала 0 минут

О чем сериал

Когда Лёха, обычный парень, случайно затевает побег наивного пациента из психбольницы, он не подозревает, что полностью изменит свою жизнь. Костя, чистый и странный, как с другой планеты, переворачивает всё: помогает Лёхе найти подход к сыну-аутисту, защитить мать от агрессивного соседа и восстановить отношения с бывшей девушкой. А сам Костя мечтает найти свою маму и готовится станцевать на конкурсе с девушкой, которую вдохновил на новую жизнь. Это история о том, как «ненормальный», по мнению общества, человек оказывается самым «нормальным» в нашем мире.

В ролях
В ролях
Игорь Хрипунов
Игорь Хрипунов
Елена Подкаминская
Елена Подкаминская
Елена Николаева
Елена Николаева
Кирилл Каганович
Кирилл Каганович
Андрей Максимов
Андрей Максимов
Николай Шрайбер
Николай Шрайбер
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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