Когда Лёха, обычный парень, случайно затевает побег наивного пациента из психбольницы, он не подозревает, что полностью изменит свою жизнь. Костя, чистый и странный, как с другой планеты, переворачивает всё: помогает Лёхе найти подход к сыну-аутисту, защитить мать от агрессивного соседа и восстановить отношения с бывшей девушкой. А сам Костя мечтает найти свою маму и готовится станцевать на конкурсе с девушкой, которую вдохновил на новую жизнь. Это история о том, как «ненормальный», по мнению общества, человек оказывается самым «нормальным» в нашем мире.