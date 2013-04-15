Марат Башаров в роли бизнесвумен. Марат Башаров играет бизнесмена — успешного в равной степени в работе и на личном фронте. Ни одна девушка не может устоять перед его обаянием и чувством собственного великолепия. Но однажды бизнес и личная жизнь начинают друг другу противоречить. Он стремится выкрасть у талантливой конкурентки (Анна Попова) проект, который гарантирует ему успех и прибыль. Но имеет неосторожность влюбиться в нее. А потеряв — какая же девушка простит такой наглый обман, как использование себя в бизнес-интересах — буквально оказывается у разбитого корыта. И теперь, чтобы вернуть любовь, не может придумать ничего лучше, кроме как стать коллегой оскорбленной барышни. А для этого ему придется изменить пол или хотя бы переодеться в женщину. И превратиться из бизнесмена Евгения Новикова в бизнесвумен Еву Анатольевну. А заодно начать жизнь с чистого листа. Вместе с Башаровым над сериалом про переодевания работали режиссер Андрей Силкин и многоопытный продюсер Вячеслав Муругов, у которого на счету такие успешные проекты, как «Папины дочки» и «Кадетство».

