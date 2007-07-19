На загородной вилле во время съемок передачи с участием популярных сочинительниц детектива убита королева жанра Аглая Канунникова. Убийство совершено по абсолютно классической схеме: замкнутое пространство, узкий круг подозреваемых, у каждого из которых есть своя собственная тайна и свои собственные мотивы для совершения преступления. К тому же три оставшиеся в живых детективщицы являются если не врагами, то уж во всяком случае соперницами, ревностно относящимися к успехам друг друга. Кто из них самым изощренным образом убрал главную конкурентку? На этот вопрос и предстоит ответить пресс-секретарю покойной Аглаи — Алисе.