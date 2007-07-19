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Киноафиша Сериалы Такси для ангела

Такси для ангела (2007 - 2007)

Taksi dlya angela 18+
Год выпуска 2007
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 3 часа 28 минут

О чем сериал

На загородной вилле во время съемок передачи с участием популярных сочинительниц детектива убита королева жанра Аглая Канунникова. Убийство совершено по абсолютно классической схеме: замкнутое пространство, узкий круг подозреваемых, у каждого из которых есть своя собственная тайна и свои собственные мотивы для совершения преступления. К тому же три оставшиеся в живых детективщицы являются если не врагами, то уж во всяком случае соперницами, ревностно относящимися к успехам друг друга. Кто из них самым изощренным образом убрал главную конкурентку? На этот вопрос и предстоит ответить пресс-секретарю покойной Аглаи — Алисе.

В ролях
В ролях
Марина Голуб
Марина Голуб
Евгения Дмитриева
Евгения Дмитриева
Алла Юганова
Алла Юганова
Анатолий Матешко
Александр Итыгилов мл.
Руслана Писанка
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Такси для ангела - Сезон 1 Сезон 1
2007, 4 эпизода
 
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