Главный герой сериала «Фотограф», Кирилл Баженов — модный фотограф, которого приглашают фотографировать артистов, политиков, спортсменов и других знаменитостей. У Кирилла есть друг, майор Алексей Молчанов, с которым он познакомился у коллекционера. У Алексея и Кирилла оказалось одно хобби — оловянные солдатики. Кроме того, Алексей часто помогает Кириллу, когда тот оказывается вовлечен в какие-либо криминальные разборки своих известных клиентов. Кирилл оказался умным и талантливым детективом, к тому же, ему явно нравится распутывать разные таинственные истории. Каждая серия 16-серийного детективного фильма рассказывает об отдельном расследовании.