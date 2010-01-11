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Постер сериала Фотограф
Постер сериала Фотограф
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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2 постера
Киноафиша Сериалы Фотограф

Фотограф (2010 - 2010)

Fotograf 18+
Год выпуска 2010
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 53 минуты
Телеканал Україна
Продолжительность сериала 14 часов 8 минут

О чем сериал

Главный герой сериала «‎Фотограф», Кирилл Баженов — модный фотограф, которого приглашают фотографировать артистов, политиков, спортсменов и других знаменитостей. У Кирилла есть друг, майор Алексей Молчанов, с которым он познакомился у коллекционера. У Алексея и Кирилла оказалось одно хобби — оловянные солдатики. Кроме того, Алексей часто помогает Кириллу, когда тот оказывается вовлечен в какие-либо криминальные разборки своих известных клиентов. Кирилл оказался умным и талантливым детективом, к тому же, ему явно нравится распутывать разные таинственные истории. Каждая серия 16-серийного детективного фильма рассказывает об отдельном расследовании.

В ролях
В ролях
Валерий Николаев
Валерий Николаев
Екатерина Гусева
Екатерина Гусева
Таисия Вилкова
Таисия Вилкова
Артем Смола
Вера Воронкова
Вера Воронкова
Алла Будницкая
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.3 IMDb
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Сезоны
Фотограф - Сезон 1 Сезон 1
2010, 16 эпизодов
 
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