Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «И наступит рассвет»
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Я, Клавдий
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Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 1978
Outstanding Art Direction for a Drama Series
Победитель
Outstanding Limited Series
Номинант
Outstanding Directing in a Drama Series
Номинант
Outstanding Limited Series
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1977
Best Actor
Победитель
Best Design
Победитель
Best Actress
Победитель
Best Drama Series/Serial
Номинант
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