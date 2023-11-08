Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Домовенок Кузя 2»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Спасение капитана Максимова
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Спасение капитана Максимова
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Вопросы и ответы
Основные места съемок сериала Спасение капитана Максимова
Беларусь
Даты съемок сериала Спасение капитана Максимова
8 ноября 2023
В Сети обрушились на «Девчат»: «Если это подруги, то каковы тогда враги? Сплошные лицемерки»
После «Слова пацана» и «Аутсорса» — новый риск: Минекаев, Александрова и Кологривый снимаются в фильме «Цирк» (там еще Прилучный ногами рисует)
Этот «Невский» без Васильева только всех расстроил: «Смотрится как любительская работа»
«Халтура ради рейтинга»: реальный следователь выключил «Фишера» с Янковским уже на первой серии – ляпов целый вагон
Пока вы досматривали «Первый отдел», вышли сразу 3 новых сериала про сыщиков и расследования — и у каждого 7+ баллов
По 5 героям из мультов СССР зрительницы сходили с ума: вспомните, откуда каждый красавчик (тест)
Тест пройдут одни знатоки: угадайте что пропало в 5 кадрах культового фильма Быкова (сложность 7 из 10)
Этих женщин в советском кино уважали, любили и боялись: угадайте 5 фильмов по сильным героиням (тест)
5 советских фильмов с намёком на вечер: название каждого вспомнят лишь знатоки – из подсказок только один кадр (тест)
«Получит “Оскар” за режиссуру»: в России пересняли культовый «Мортал Комбат» – в ремейке куча звезд и рейтинг 8.5+
«Смеялся там, где должен был плакать»: Ефремов из тюрьмы помог «Окко» снять лучший российский сериал 2026 года
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667