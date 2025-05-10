В 1942 году крупное подразделение советских войск попадает в немецкий «котел» - с тылами армию соединяет лишь узкий перешеек, окруженный болотами. Немцы готовят прорыв, среди русских находится опытный диверсант. Для его разоблачения НКВД внедряет одного из лучших сотрудников, майора Урусова, который берет с собой трех молодых разведчиков. Выдавая себя за полковника Ямпольского, Урусов начинает расследование, а диверсант не дремлет: одного за другим убирает свидетелей и организует постройку лесной дороги для прохода немецкой бронетехники через кажущийся непроходимым лес. У Урусова постоянно появляются новые подозреваемые, но каждая версия рассыпается, как назло.