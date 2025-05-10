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Постер сериала Снег и пепел
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Киноафиша Сериалы Снег и пепел

Снег и пепел (2015 - 2025)

Sneg i pepel 18+
Год выпуска 2015
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

В 1942 году крупное подразделение советских войск попадает в немецкий «котел» - с тылами армию соединяет лишь узкий перешеек, окруженный болотами. Немцы готовят прорыв, среди русских находится опытный диверсант. Для его разоблачения НКВД внедряет одного из лучших сотрудников, майора Урусова, который берет с собой трех молодых разведчиков. Выдавая себя за полковника Ямпольского, Урусов начинает расследование, а диверсант не дремлет: одного за другим убирает свидетелей и организует постройку лесной дороги для прохода немецкой бронетехники через кажущийся непроходимым лес. У Урусова постоянно появляются новые подозреваемые, но каждая версия рассыпается, как назло.

В ролях
В ролях
Денис Шведов
Денис Шведов
Ольга Сутулова
Ольга Сутулова
Анатолий Белый
Анатолий Белый
Алексей Гришин
Алексей Гришин
Константин Воробьев
Константин Воробьев
Игнат Акрачков
Игнат Акрачков
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Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Сезоны
Снег и пепел - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
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