Александра Щичко

Александра Щичко

Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Герой триллеров

Популярные фильмы

8.5
Хорошие девочки (2024)
Седьмое небо 0.0
Седьмое небо (2024)
Закон случайных совпадений 0.0
Закон случайных совпадений (2025)

Фильмография Александра Щичко

Жанр
Год
Все 6 Фильмы 2 Сериалы 4 Актриса 6
Закон случайных совпадений
Закон случайных совпадений
детектив 2025, Россия
Извините, я передумала умирать
Извините, я передумала умирать
драма, мелодрама 2025, Россия
Невиновная
Невиновная
драма, мелодрама 2025, Россия
Седьмое небо
Седьмое небо
мелодрама 2024, Россия
Гатчина. Молчание Сильвии
Гатчина. Молчание Сильвии Гатчина. Молчание Сильвии
документальный, военный 2024, Россия
8.5
Хорошие девочки Khoroshie devochki
драма, детектив, триллер 2024, Россия
