Статьи о сериале «Далекий город»

Статьи о сериале «Далекий город» Вся информация о сериале
«Великолепный век» за 140 миллионов — это еще скромно: вот топ-5 самых дорогих турдизи — порой авторы тратят целое состояние
«Великолепный век» за 140 миллионов — это еще скромно: вот топ-5 самых дорогих турдизи — порой авторы тратят целое состояние Почти все проекты связаны с историей.
7 сентября 2025 12:48
Самый дорогой турецкий сериал снимали не в Стамбуле: где нашли живые декорации для «Далекого города»
Самый дорогой турецкий сериал снимали не в Стамбуле: где нашли живые декорации для «Далекого города» Тот самый случай, когда провинцию прославил один хит.
2 сентября 2025 14:40
Этот новый турецкий сериал способен переплюнуть «Великолепный век»: рейтинги проекта зашкаливают
Этот новый турецкий сериал способен переплюнуть «Великолепный век»: рейтинги проекта зашкаливают Создание картины обошлось в баснословные деньги.
21 марта 2025 10:23
Главные герои сериала
Даже «Великолепный век» позади: «Далекий город» называют одним из самых дорогих турецких сериалов в истории, и вот в чём его главная фишка В проект вложены невероятные деньги, но он все равно приносит доход.
1 комментарий
16 марта 2025 18:05
