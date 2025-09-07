Меню
«Великолепный век» за 140 миллионов — это еще скромно: вот топ-5 самых дорогих турдизи — порой авторы тратят целое состояние

Почти все проекты связаны с историей.
Почти все проекты связаны с историей.
Написать
7 сентября 2025 12:48
Самый дорогой турецкий сериал снимали не в Стамбуле: где нашли живые декорации для «Далекого города»
Тот самый случай, когда провинцию прославил один хит.
Написать
2 сентября 2025 14:40
Этот новый турецкий сериал способен переплюнуть «Великолепный век»: рейтинги проекта зашкаливают
Создание картины обошлось в баснословные деньги.
Написать
21 марта 2025 10:23
Даже «Великолепный век» позади: «Далекий город» называют одним из самых дорогих турецких сериалов в истории, и вот в чём его главная фишка
В проект вложены невероятные деньги, но он все равно приносит доход.
1 комментарий
16 марта 2025 18:05
