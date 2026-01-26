Искала что-то на уровне «Далекого города» — нашла сериал в 100 раз лучше: повелась на рейтинг 8,7 и не прогадала

Здесь есть все, за что любят турецкие драмы.

Пока все обсуждали успех «Далекого города», в турецком эфире незаметно случилась подмена лидера. Да, у фаворита все карты на руках: второй сезон держит рейтинги, права проданы более чем в 25 стран, на Кинопоиске — уверенные 8,4.

А между тем зрители начали все активнее обсуждать другой сериал и смотреть запоем — «Это море переполнится» с почти что рекордным рейтингом для турдизи 8,7 баллов.

Разрыв стал особенно заметен осенью 2025 года, когда второй сезон «Далекого города» забуксовал из-за постоянных переносов в эфире (футбол по пятницам — враг сериалов) и спорного решения «воскресить» Борана. Конкуренты же воспользовались заминкой, получив более 300 тысяч упоминаний в соцсетях. Дальше обсуждения стали выходить за пределы фанатских чатов.

Причем сериал ничего нового не предлагает. «Это море переполнится» не уходит в долгие философские размышления, а использует темы, которые турецкие зрители любят без условий: кровная месть, жесткие традиции, тайна происхождения и внебрачный ребенок. Все это разворачивается на фоне противостояния кланов Кочари и Фуртуна.

Отдельно зрители хвалят Элени в исполнении Авы Яман. Хрупкая, светлая, без показной героичности — именно она становится эмоциональным центром конфликта.

Добавим сюда сценарий от Нехир Эрдем и Айше Ферда (они уже делали хиты), возрастной рейтинг 18+ с похищениями и разборками в духе «Чукура» — и получаем сериал, который цепляет и женскую, и мужскую аудиторию.

Очень красивая горная местность. Стало понятным, почему этот сериал стал популярным, — рассуждают зрители.

Бонусом идут завораживающие виды Черного моря и уверенность канала TRT1: здесь проекты почти не закрывают на полпути. Так что у нового лидера есть все шансы удержаться на плаву — из тени безусловного фаворита последних лет он уже вышел.