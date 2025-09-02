Меню
Самый дорогой турецкий сериал снимали не в Стамбуле: где нашли живые декорации для «Далекого города»

2 сентября 2025 14:40
Тот самый случай, когда провинцию прославил один хит.

Сериал «Далёкий город» стал для турецкого телевидения прорывом — самый дорогой, кинематографичный, нетипичный. Его полюбили не только за сюжет, но и за невероятные локации.

В кадре нет декораций — всё это реальные места, в которые теперь едут туристы со всего мира.

История, любовь и Мардин

По сюжету вдова Алья Албора приезжает с маленьким сыном в Мардин, чтобы исполнить последнюю волю покойного мужа — похоронить его на родной земле. Но город встречает её испытаниями: семейные тайны, старые счёты и негласные правила юго-восточной Турции делают побег невозможным.

Именно Мардин стал не просто фоном, а полноценным героем сериала. Узкие каменные улочки, старинные дома с резными фасадами, пейзажи, уходящие в бесконечность, и закаты, которые кажутся почти нереальными, — всё это настоящие места, не бутафория.

Нарлы и легендарный особняк Албора

Главная жемчужина сериала — роскошный каменный особняк семьи Албора. Он расположен в крошечной деревне Нарлы, где живёт меньше четырёхсот человек.

Этот дом — не декорация. Построенный местным уроженцем Искендером Дебассо на месте древней пещеры, особняк воплощает традиции ассирийской архитектуры: арочные окна, сложная каменная резьба и мягкие пастельные оттенки известняка.

Факты, которые поражают:

  • 30 комнат, 6 ванных, 3 кухни
  • Под домом — пещеры возрастом более двух тысяч лет
  • В подземных помещениях сохранились винодельня, колодец и стойла
  • Стоимость строительства — 750 тысяч долларов

Сегодня дом воспринимается как частный музей. Туристы приезжают, чтобы увидеть его вживую, ведь именно отсюда — лучшие виды на Мардин и закаты, которыми вдохновлялись создатели сериала.

Как «Далёкий город» изменил Мардин

После выхода первых серий поток туристов в Мардин увеличился почти на четверть. Власти региона теперь всерьёз рассматривают возможность превратить провинцию в центр культурного туризма: местная архитектура, история и многовековые традиции привлекли к себе внимание зрителей со всего мира.

Исполнитель главной роли Озана Акбаба признавался, что настолько влюбился в эти места, что перевёз сюда свою семью на время съёмок:

«Солнце здесь живое. Кажется, у него есть душа — особенно на рассветах и закатах. Я хотел, чтобы мой сын рос среди этих детей, в атмосфере, где переплетаются культуры. Это настоящая школа жизни».

Этот новый турецкий сериал способен переплюнуть «Великолепный век»: рейтинги проекта зашкаливают.

Фото: Кадры из сериала «Далёкий город»
Игорь Мустафин
