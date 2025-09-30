Меню
«По эмоциям едва ли не выше первого»: 2-й сезон «Далекого города» превзошел все ожидания — фанаты в шоке от нового поворота

30 сентября 2025 13:17
Если еще не посмотрели, впереди спойлеры.

Турецкий сериал «Далекий город», премьера которого состоялась в ноябре 2024 года, всего за год успел завоевать большую аудиторию благодаря сильному сюжету о семейных узах, тайнах и борьбе за любовь.

15 сентября стартовал второй сезон, и всего две серии оказалось достаточно, чтобы зрители признали: продолжение вышло даже сильнее первого.

Возвращение Борана

Главный твист сезона — Боран, муж Альи, которого все считали погибшим, оказывается жив. Эта новость перевернула сюжет и вызвала бурные дискуссии среди поклонников: одни рады неожиданному повороту, другие считают, что сценаристы перегнули палку. Однако нужного эффекта в любом случае добились.

Возвращение Борана создало рекламную шумиху вокруг проекта, множество споров, догадок, возмущений, короче, никто не равнодушен, — говорят в Сети.

Драма и трагедия

Вторая серия сразу же подлила масла в огонь: сцена аварии, начатая еще в первой серии, привела к трагедии. Джихан, защищая Алью, стал косвенной причиной того, что Мине потеряла ребенка. Ситуацию накаляет и то, что добросердечная Алья спасает соперницу, помогая ей сбежать за границу, но Мине рушит все планы и создает еще больше проблем.

Кульминацией эпизода стало вмешательство матери Джихана — Садакат. Она хладнокровно убивает Мине, чтобы спасти Алью и ее сына Дениза. Этот момент тоже вызвал самые противоречивые эмоции у фанатов: для одних Садакат стала героиней, для других — жестокой преступницей.

Что дальше?

Третья серия (выходит 29 сентября) обещает новые откровения. Джихан из-за тайны отдаляется от Альи, что лишь усиливает напряжение. Многие зрители не понимают его тактики: скрывать правду, чтобы защитить любимую, значит снова причинять ей боль.

В Сети активно обсуждают: как отреагирует Алья, если сама узнает о возвращении мужа? Может ли она разочароваться в Джихане и отдалиться уже сама?

Эмоции уже на пределе. Одно ясно: второй сезон «Далекого города» стартовал ярче первого и сумел завести публику.

Заявка на второй сезон оказалась по эмоциям едва ли не выше первого сезона. Создателям сериала респект и уважение! — поделились зрители.

Ранее мы писали: Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов

Фото: Кадры из сериала «Далекий город»
Валерия Белашкова
